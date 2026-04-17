三谷幸喜×パルコ 今夏3作品を3連発公演！ ストレートプレイ・文楽・ミュージカルを立て続けに
2026年の三谷幸喜×パルコ・プロデュース公演として、8月にPARCO劇場にて新作書き下ろし『アメリカン・ドリーム』、また同月に三谷文楽『人形ぎらい』再演、9月にPARCO劇場にて『三谷幸喜のショーガール』の完全新作が上演されることが決まった。
【写真】作りこまれたセットがすごかった！ 三谷幸喜脚本ドラマ『もしがく』場面写真
1994年からPARCO劇場をホームグラウンドとして新作を発表し続けている三谷幸喜。8月に同劇場にて上演される『アメリカン・ドリーム』は、三谷が長年温めていたテーマを描く書き下ろし作品だ。
また、同じく8月に、三谷文楽『人形ぎらい』が京都劇場にて上演される。
2012年に誕生した三谷文楽『其礼成心中』。文楽の伝統と技芸に敬意を表しながら、三谷幸喜の新しい視点と演出で創作した古典エンターテインメントは、文楽ファンはもとより、文楽ビギナーズへも文楽の魅力を伝え、2012年以降も各地で上演を重ねている。そして2025年8月、PARCO劇場で13年ぶりの“三谷文楽”新作となる『人形ぎらい』が上演された。
時は現代、文楽の劇場を舞台に、主人公は人形たち、役を演じている人形自身のお話。いつも憎まれ役ばかりを演じさせられることに不満が爆発した文楽人形が、スケボーに乗って劇場を飛び出すなど新たな表現も話題となった。いよいよ地方公演が決定。この夏、京都劇場で人形たちが再び大暴れする。
そして、9月には、人気シリーズ『三谷幸喜のショーガール』の新作。
1974年から1988年まで福田陽一郎脚本・構成・演出、木の実ナナ＆細川俊之の出演でPARCO劇場でシリーズ上演されていた『ショーガール』。2014年に「『ショーガール』のようなショーをPARCO劇場でつくる」という三谷幸喜の念願の企画「KOKI MITANI’S SHOW GIRL」がスタート。三谷が尊敬する福田陽一郎氏への最大限のリスペクトを込めて、川平慈英とシルビア・グラブによって、三谷版『ショーガール』が始まった。
ショーの構成は、第一部が大人のラブストーリーを三谷幸喜の書き下ろし脚本とともに荻野清子が作曲し、ちょっと小じゃれたショートミュージカルを届ける。第二部は華やかなショータイム。
8年ぶりの新作のテーマは“最高のパートナー”。世界の歴史の中で語り継がれる名パートナーをテーマにオムニバス形式で届ける。
PARCO PRODUCE 2026『アメリカン・ドリーム』はPARCO劇場にて8月、三谷文楽『人形ぎらい』は京都劇場にて8月、PARCO MUSIC STAGE『三谷幸喜のショーガール』はPARCO劇場にて9月上演。
【写真】作りこまれたセットがすごかった！ 三谷幸喜脚本ドラマ『もしがく』場面写真
1994年からPARCO劇場をホームグラウンドとして新作を発表し続けている三谷幸喜。8月に同劇場にて上演される『アメリカン・ドリーム』は、三谷が長年温めていたテーマを描く書き下ろし作品だ。
2012年に誕生した三谷文楽『其礼成心中』。文楽の伝統と技芸に敬意を表しながら、三谷幸喜の新しい視点と演出で創作した古典エンターテインメントは、文楽ファンはもとより、文楽ビギナーズへも文楽の魅力を伝え、2012年以降も各地で上演を重ねている。そして2025年8月、PARCO劇場で13年ぶりの“三谷文楽”新作となる『人形ぎらい』が上演された。
時は現代、文楽の劇場を舞台に、主人公は人形たち、役を演じている人形自身のお話。いつも憎まれ役ばかりを演じさせられることに不満が爆発した文楽人形が、スケボーに乗って劇場を飛び出すなど新たな表現も話題となった。いよいよ地方公演が決定。この夏、京都劇場で人形たちが再び大暴れする。
そして、9月には、人気シリーズ『三谷幸喜のショーガール』の新作。
1974年から1988年まで福田陽一郎脚本・構成・演出、木の実ナナ＆細川俊之の出演でPARCO劇場でシリーズ上演されていた『ショーガール』。2014年に「『ショーガール』のようなショーをPARCO劇場でつくる」という三谷幸喜の念願の企画「KOKI MITANI’S SHOW GIRL」がスタート。三谷が尊敬する福田陽一郎氏への最大限のリスペクトを込めて、川平慈英とシルビア・グラブによって、三谷版『ショーガール』が始まった。
ショーの構成は、第一部が大人のラブストーリーを三谷幸喜の書き下ろし脚本とともに荻野清子が作曲し、ちょっと小じゃれたショートミュージカルを届ける。第二部は華やかなショータイム。
8年ぶりの新作のテーマは“最高のパートナー”。世界の歴史の中で語り継がれる名パートナーをテーマにオムニバス形式で届ける。
PARCO PRODUCE 2026『アメリカン・ドリーム』はPARCO劇場にて8月、三谷文楽『人形ぎらい』は京都劇場にて8月、PARCO MUSIC STAGE『三谷幸喜のショーガール』はPARCO劇場にて9月上演。