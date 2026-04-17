

EXILE＆松本孝弘

EXILEが16日、2007年から続く“24karats”シリーズ第5弾となる新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオを公開した。

【動画】公開されたEXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」ミュージックビデオ

4月21日&22日に東京ドームでの2DAYS公演を控えるEXILE。

メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、まさにタイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽・ダンス・ファッションが最高純度で混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える作品に仕上がっている。

なお、同作は5月20日にリリースされる“24karats”シリーズの歴史と軌跡を刻んた究極のベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』にも収録される。

時代のトレンドに流されず、時代を超えて輝き続ける“タイムレス”なエンタテインメントを追求してきたEXILEの歴史と覚悟、そして進化を恐れず挑み続ける姿勢が刻まれた永久保存の1枚となっている。