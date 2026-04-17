[Alexandros]が、この春放送スタートしたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』オープニングテーマに提供した「Hallelujah」を4月29日（水）に配信リリースする。

本楽曲は“強さとは？”というテーマを掲げ、現在開催中の[Alexandros]ファンクラブツアー【FC TOUR “ACCESS ALL AREA”】でいち早く披露されている作品。配信ジャケットは『北斗の拳』からのイラストジャケットというインパクトの強いアートワークになった。

▲「Hallelujah」ジャケット

『北斗の拳』は原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出されたアクション漫画で、1983年より『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始。圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳“北斗神拳”で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。

様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている同作が、2026年には『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。4月10日(金)より放送・配信中だ。

■Digital Single「Hallelujah」

2026年4月29日 配信スタート

Pre-add/Pre-save https://lnk.to/Alexandros_Hallelujah

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 原作：武論尊 漫画：原哲夫

監督：前田洋志

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン：久恒直樹

副監督：小笠原一馬

アニメーションディレクター：こうじ

美術監督：青井孝／清水稚子

色彩設計：田中美穂

CG監督：池田晋治

CGスーパーバイザー：小石川淳

撮影監督：郄橋佑樹

編集：金山慶成

音響監督：小沼則義

音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：[Alexandros]「Halleluiah」

エンディングテーマ：Toshl「愛をとりもどせ!!」

制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ ［放送・配信情報］

2026年4月10日(金)より放送・配信開始

TOKYO MX/BS11 毎週金曜25:00〜

Prime Video 毎週金曜25:00〜世界独占配信

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ

■＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞ ※全公演ソールドアウト

4月10日(金) 神奈川・横浜ベイホール

open18:00 / start19:00

4月23日(木) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open18:00 / start19:00

4月30日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

open18:00 / start19:00

5月08日(金) 香川・高松festhalle

open18:00 / start19:00

5月09日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

open17:00 / start18:00

5月21日(木) 群馬・高崎スタジオシアター

open18:00 / start19:00

5月24日(日) 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

open17:00 / start18:00

5月28日(木) 新潟・新潟LOTS

open18:00 / start19:00

6月05日(金) 京都・KBSホール

open18:00 / start19:00

■＜YOU ARE WELCOME TOUR＞

6月14日(日) 愛知・COMTEC PORT BASE

open17:00 / start18:00

6月22日(月) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

open18:00 / start19:00

6月28日(日) 宮城・SENDAI GIGS

open17:00 / start18:00

7月03日(金) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

7月09日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

7月22日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open18:00 / start19:00

7月30日(木) 愛知・Zepp Nagoya

open18:00 / start19:00

8月06日(木) 大阪・なんばHatch

open18:00 / start19:00

8月20日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

open18:00 / start19:00

8月26日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

open18:00 / start19:00

▼チケット

スタンディング 8,800円(税込 / 別途ドリンク代必要)

2F指定 11,000円(税込 / 別途ドリンク代必要)

※未就学児童のご入場はできません/小学生以上はチケットが必要になります

■＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

日時：2026年10月31日(土)、11月1日(日)

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺

※出演者は後日発表