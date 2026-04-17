京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希くん（11）が遺体で発見された事件。4月16日未明、養父の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕された。安達容疑者は、「私のやったことに間違いありません」と供述しており、殺害も認めているという。

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結希くんの母親は、上京して美容師として働き、そこで知り合った男性と結婚。結希くんを出産したが離婚し、母子で地元の南丹市に戻ってきた。安達容疑者とは、勤務先である京丹波の工場で出会った。工場関係者の証言。

「安達容疑者は高校を卒業後、今の職場でずっと働いていました。結希くんの母親が入ったのは、3〜4年前。安達容疑者は同僚と結婚して妻子がいたけど、のちに離婚。昨年12月に結希くんの母親と再婚したと聞いている。仲が良くて、前から"付き合っているのかな"という感じはありました」

NEWSポストセブン取材班は、高校時代の安達容疑者の卒業アルバムの写真を入手した。サッカー部だった安達容疑者は、当時から少し長めの髪型で、ユニフォームを着てあぐらを組んでいる。

小中学校で同級生だったという女性が語る。

「中学時代もサッカー部で、生徒会長もやっていました。めちゃめちゃ優秀ってわけじゃないけど、クラスの中ではたぶん勉強もできるほうだったんじゃないかな。おじいちゃん、おばあちゃんと暮らしてはって、優しいおばあちゃんっ子だった印象です」

過去に安達容疑者が開設したSNSアカウントでは、"みっちゃん"を自称していた。プロフィール欄では、スポーツや音楽鑑賞などを趣味に並べ、好きな音楽は〈アジカン、ELLEGARDEN、RADWIMPS〉、好きなゲームは〈FF、ドラクエ〉、好きな漫画は〈ONE PIECE、ドラゴンボール〉とメジャーなアーティストや作品を挙げている。

前出の女性が続ける。

「本名と全然関係ないんですけど、あだ名がなんか"みつお"やったんですよ。いろいろ騒動になって、周りとも『なんで、みつおが』みたいな話はしていました」

安達容疑者は京都市の出身で、少年時代を市営住宅で過ごした。当時の近隣住民が証言する。

「ここに住んでいたのは25年くらい前の話だけど、けっこう長く暮らしていました。祖父母とお母さん、その頃小学生だった安達容疑者、ごきょうだいの5人家族で、父親はいなかったはず。活発な子で、きょうだいとも仲良く、敷地内で走り回ったりしていた。本当に普通の家族でした」

安達容疑者は再婚後、結希くんの母親の実家で親族らと同居生活を送っていた。その直前には、亀岡市の単身者向け物件で暮らしていた時期もあったという。住民の話。

「このあたりには珍しく、ベッドとか冷蔵庫とか、家具が全部ついているアパートです。2人で住むには手狭で、家賃は5万円ちょっとと手頃だから、1人で仮住まい的に使うのがちょうどいいと思う」

"仮住まい"に向いているのであれば、安達容疑者は元妻と離れた後、結希くんの母親との再婚を見据えて単身者向け物件に身を寄せていたということだろうか。

どこにでもいるような普通の少年"みつお"は、なぜ日本を震撼させる事件の容疑者となったのか──。

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