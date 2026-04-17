ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ<3823.T>が急反発している。１６日の取引終了後に、ＬＥＤ照明の販売事業などを行うコーウェル（東京都豊島区）を子会社化し新たに照明事業を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



４月２８日付でコーウェル株式の９０．９％を取得するとともに、５月１５日付で簡易株式交換により完全子会社化する。取得価額は５億９１００万円。コーウェルは主に商業施設やオフィス向けにＬＥＤ照明器具の企画・販売・レンタルを手掛け、導入から運用・改善までをワンストップで提供しており、子会社化によりコーウェルの顧客基盤とＷＨＤＣのネットワークを相互活用し、クロスセルを推進する。



同時に、日本純金行（東京都渋谷区）を今月中に子会社化し、貴金属売買事業を本格始動すると発表しており、これも好材料視されている。現在休眠状態にある日本純金行を事業運営主体として再編し、貴金属売買事業を新たな収益の柱として育成する。取得価額は１円。なお、両件の業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS