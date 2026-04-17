きょう17日に開催「春の園遊会」

2026年4月17日に、東京・港区の赤坂御苑で「春の園遊会」が開催されます。

「春の園遊会」には1753人が招待されています。

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今回は、2月の「ミラノ・コルティナオリンピック」のメダリストが多く招待されています。

自身のSNSで引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24、木下グループ）と木原龍一さん（33、木下グループ）も招待されています。

招待された「ミラノ・コルティナオリンピック」のメダリストら

※一部掲載、敬称略

・小栗大地

第14回ミラノ・コルティナパラリンピック冬季競技大会

スノーボード男子バンクドスラローム下肢障害LL1 第2位

・小野光希

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード女子ハーフパイプ 第3位

・鍵山優真

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

フィギュアスケート男子シングル 第2位

フィギュアスケート団体 第2位

・木原龍一

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

フィギュアスケートペア 優勝

フィギュアスケート団体 第2位

・木俣椋真

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード男子ビッグエア 第2位

・木村葵来

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード男子ビッグエア 優勝

・小林陵侑

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スキージャンプ混合団体 第3位

・佐藤綾乃

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スピードスケート女子チームパシュート 第3位

・鈴木猛史

第14回ミラノ・コルティナパラリンピック冬季競技大会

アルペンスキー男子回転（座位） 第3位

・郄木美帆

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スピードスケート女子500m 第3位

スピードスケート女子1000m 第3位

スピードスケート女子チームパシュート 第3位

・戸塚優斗

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード男子ハーフパイプ 優勝

・野明花菜

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スピードスケート女子チームパシュート 第3位

・深田茉莉

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード女子スロープスタイル 優勝

・堀川桃香

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スピードスケート女子チームパシュート 第3位

・堀島行真

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

フリースタイルスキー男子デュアルモーグル 第2位

フリースタイルスキー男子モーグル 第3位

・丸山希

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スキージャンプ女子ノーマルヒル 第3位

スキージャンプ混合団体 第3位

・三浦璃来

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

フィギュアスケートペア 優勝

フィギュアスケート団体 第2位

・村岡桃佳

第14回ミラノ・コルティナパラリンピック冬季競技大会

アルペンスキー女子大回転（座位） 第2位

アルペンスキー女子スーパー大回転（座位） 第2位

・村瀬心椛

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード女子ビッグエア 優勝

スノーボード女子スロープスタイル 第3位

・森田真沙也

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

フィギュアスケート団体 第2位

・山田琉聖

第25回ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会

スノーボード男子ハーフパイプ 第3位

園遊会の招待者リストを一覧で配信しています。