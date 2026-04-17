京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で発見された事件で、逮捕された父親が遺体を転々と動かしていた疑いがあることがわかりました。

南丹市園部町の会社員・安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでに、町内の山林に息子の結希（ゆき）さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。

安達容疑者は容疑を認め、遺棄について「1人でやった」という趣旨の説明をしているということです。

また警察によりますと、安達容疑者は遺体を山林に遺棄するまでに、別の複数の場所を数日かけ転々とさせていた疑いもあるということです。

警察は結希さんが行方不明となった3月23日に、安達容疑者が結希さんの学校付近まで自分の車を運転していたことを確認しているとしていますが、結希さんが乗車していたかについては、捜査に支障があるとして明らかにしていません。

警察は遺体が見つからないよう安達容疑者が動かしていた可能性もあるとみて捜査しています。