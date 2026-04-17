「富士芝桜まつり」は、残雪の美しい富士山と芝桜の絶景が楽しめる、富士山麓の春の風物詩です。澄み切った空気のなかで、視界いっぱいに広がる春色のじゅうたんと、壮麗にそびえる富士山を全身で味わうことができます。

2026年は人気のフォトスポットがリニューアル！ さらに新たなフォトスポットとして「きらめく花雫ミラー」が登場しています。また会場内では、定番の富士山ご当地グルメのほか、「桜」の文字を象った桜チュロスや、芝桜をイメージした「揚げパンソフト」など、園内の散策にぴったりのテイクアウトグルメも充実しています。



会場にはSNS映え間違いなしのフォトスポットがたくさん設置されています。最高の1枚を撮れるように、人気スポットをチェックしておきましょう！

まずご紹介するのは「幸せへ続く扉」。芝桜を引き立てるように、やわらかな色彩へとリニューアルされました。ドアを開けた先には、一面に広がる桜と、その奥にそびえ立つ富士山が織りなす雄大な自然が広がります。まるでおとぎ話のような風景をバックに、幻想的な写真を撮ってみて。

「Mt.FUJI オブジェ」も同じく新しい色にリニューアル。ラブリーなオブジェは、友人や恋人との記念撮影にもぴったり♪

そして、新たなフォトスポットとして登場したのが「きらめく花雫ミラー」。朝露がキラキラと光り輝く様子から着想を得ていて、撮り方は無限大。自分だけのアーティスティックな写真を撮るのも楽しみ方のひとつです。



かわいいのは桜だけではありません！ 園内散策にぴったりなグルメも盛りだくさん♪ 会場内には「富士宮やきそば」や「吉田のうどん」をはじめとする、定番の富士山ご当地グルメを味わえるテイクアウト店舗やキッチンカーが多数出店します。

スイーツメニューでぜひ注目したいのが「揚げパンソフト」。揚げたてのパンにひんやり濃厚なソフトクリームをぜいたくに乗せた新感覚フードで、桜モチーフのトッピングがとってもかわいい♪

ほかにも「桜」の文字をかたどった「桜チュロス」や、カラフルなドーナッツやクロワッサン、ハチミツをふんだんに使った富士山型のベビーカステラ「フジヤマハニーカステラ」など、思わず写真に収めたくなってしまうようなスイーツが揃います。

春の訪れを全身で味わえる富士山麓。この機会にぜひ、「2026富士芝桜まつり」に足を運んでみてくださいね。

■2026富士芝桜まつり

住所：山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212

場所：富士本栖湖リゾート

期間：開催中〜2026年5月24日（日）※開花状況により変動あり

時間：8〜16時 ※時期により変動あり

定休日：期間中無休

入園料：大人（中学生以上）1000〜1300円

小人（3歳以上）500〜700円

※時期により変動あり



Text：税所奈津子

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。