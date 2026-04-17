樋口新葉、三原舞依も今季限りで引退

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。五輪シーズンを一区切りとして勝負のリンクに別れを告げるスケーターが続出。来季から新時代に突入する。

2人は共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」などと記した。

五輪シーズンを区切りとするスケーターは多く、今季も例外ではない。日本女子を牽引してきた坂本花織は、五輪前に今季限りでの現役引退を表明。3月の世界選手権で4度目の世界一となり有終の美を飾った。

2022年北京五輪団体銀メダルメンバーの樋口新葉、四大陸選手権を2度制した三原舞依も現役を引退。男子では引退ではないものの、五輪2大会連続メダルの鍵山優真が来季の休養を発表した。

一方で来季は世界ジュニア選手権で優勝した中田璃士、島田麻央が満を持してシニアに参戦。ペアでは、りくりゅうが欠場した3月の世界選手権で長岡柚奈、森口澄士組が4位と躍進した。

ガラリと勢力図が変わる2026-27年シーズン。フランス・アルプス地域での2030年五輪を目指し、新時代の幕が開く。



（THE ANSWER編集部）