この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「おしゃれでモダンなデザインだな」と惹かれたその家、実は雨漏りという「隠れた爆弾」を抱えているかもしれません。雨漏りは建物の寿命を縮めるだけでなく、住む人の健康（カビ被害など）にも大きな影響を与えます。

今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、内見時に外観をチェックするだけでわかる「雨漏りリスクの高い家の特徴」を3つに絞って解説します。



■ 特徴1：軒（のき）の出がほとんどない「軒ゼロ住宅」

屋根が外壁からどれだけ飛び出しているか、それが「軒」です。最近はスタイリッシュな四角いデザインが好まれ、軒をほとんど出さない「軒ゼロ」住宅が増えていますが、雨漏り対策という観点では細心の注意が必要です。

・軒は外壁の「守護神」 軒には、強烈な紫外線から外壁を守り劣化を遅らせる役割と、そもそも雨を壁に直接当てないという「雨除け」の大きな役割があります。

・リスクの差は歴然 軒がしっかりと出ている家に比べ、軒がほとんどない家は、雨漏りの発生リスクが約5倍になるという研究結果もあります。

・自衛のポイント もし軒の短い物件を選ぶなら、通常よりも短いスパンで外壁の点検・メンテナンスを行う心の準備をしておきましょう。



■ 特徴2：雨水が滞留しやすい「屋根の形」

屋根の役割は、雨水をいかに「最短距離」で効率よく地上へ逃がすかです。形によってその難易度は大きく変わります。

・理想は「三角形（切妻・寄せ棟）」 昔ながらの三角形の屋根は、水が滞留せず、最短距離でさらさらと流れていくため、最も雨漏りしにくい合理的な形です。

・要注意な「フラット（陸屋根）」 平らな屋根は、一度雨水を「プールのように」受け止めます。防水性能への依存度が非常に高く、わずかな劣化が即、雨漏りに直結するリスクを持っています。

・意外な盲点「片流れ・谷がある屋根」 一方向だけに傾いた「片流れ」は、高い方の外壁に雨が当たりやすく、また雨どい一箇所への負荷が集中します。さらに、屋根同士がぶつかって「谷」ができている場所も、水が集中するため要注意ポイントです。

アドバイス：天窓（スカイライト）について 天窓は「屋根に穴を開ける」行為です。採光効果は抜群ですが、防水処理やその後のメンテナンスは非常に繊細です。設置されている場合は、プロによる定期的な点検を強くおすすめします。



■ 特徴3：バルコニーの下に「部屋」がある配置

バルコニーは構造上、水が溜まりやすい場所です。特に「バルコニーの真下に何があるか」が、被害の大きさを左右します。

・「ルーフバルコニー」の隠れたリスク 2階のバルコニーの真下が1階の居室になっているケースです。通常の「外に突き出たバルコニー」なら、万が一雨漏りしても外側の被害で済みますが、真下に部屋がある場合は、被害が広範囲に及び、室内の天井や壁が全滅してしまう恐れがあります。

・「増築」されたバルコニーはさらに慎重に 後から付け足したバルコニーは、新旧建物の接合部から雨が入りやすくなります。構造的な歪みも生じやすいため、接続部分の防水処理には細心の注意を払う必要があります。



【まとめ】「デザインのリスク」を理解して向き合う

「軒が短いから」「フラットな屋根だから」という理由だけで、その物件を諦める必要はありません。大切なのは、その形状ゆえの「配慮すべきポイント」を理解し、適切にケアしていくです。

こうしたリスクを事前に知っておくことが、10年後の自分へ「安心」をプレゼントすることに繋がります。

「この家の屋根の形、メンテナンスはどうすればいい？」「バルコニーの下の部屋にシミはないかな？」……そんな不安を解消するために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「住まいの最終チェック」として活用しましょう。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、不安な点を一つずつ解消した晴れやかな気持ちで、最高の新生活をスタートさせましょう！