4月16日、大井競馬場で行われた11R・ブリリアントカップ（S3・4歳上・ダ1800m）は、和田譲治騎乗の6番人気、リベイクフルシティ（せん6・大井・宗形竹見）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のサントノーレ（牡5・大井・荒山勝徳）、3着にナンセイホワイト（牡6・大井・米田英世）が入った。勝ちタイムは1:52.6（不良）。

2番人気で石川倭騎乗、ディープリボーン（牡6・大井・真島大輔）は、9着敗退。

1着 リベイクフルシティ

和田譲治騎手

「精神面も体力面も年を重ねるごとに成長していますね。ゴールドジュニア以来、勝利から遠ざかっていましたが、昨年くらいから長距離に視点を変えて、素晴らしい走りをしてくれています。スタートは普通に出ましたが、周りが速くて中団くらいになりました。それでも3コーナーの入口で手応えが変わって終いもグングン伸びてくれました。4コーナーの入口でも抜群の手応えだったので、後ろから来られない限り勝てると思いました。本当に嬉しく思います。リベイクフルシティには本当に感謝しています。夜になって肌寒くなってしまいましたが、そのなかでも応援していただいてありがとうございます。これからもリベイクフルシティとともに一生懸命頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします」

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ブリリアントカップ・リベイクフルシティと和田譲治騎手 (C)東京シティ競馬

宗形師「成長を感じた」

宗形竹見調教師

「前走もちょっと悔しい思いをしていたので、ホッとしています。予定していた位置よりも少し後ろになったので心配しましたが、馬もだいぶ成長してくれているのか器用な競馬をしてくれました。和田騎手も上手に乗ってくれて、強い競馬だったと思います。雰囲気的にはいつも通り。前走後は今回を目標に仕上げたので、結果が出て良かったと思います。少し不器用なところがある馬でしたが、今日の内容はとても器用な競馬だった。その点は成長を感じました。（次走の予定は）はっきりは決まっていませんが、状態を見つつ、同じくらいの距離のレースで使っていけたらと思います。今日は応援ありがとうございました。また強いレースを見せられるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします」

リベイクフルシティ 31戦9勝

（せん6・大井・宗形竹見）

父：マジェスティックウォリアー

母：ラッキーバトル

母父：バトルプラン

馬主：藤本栄史

生産者：槇本牧場

【全着順】

1着 リベイクフルシティ

2着 サントノーレ

3着 ナンセイホワイト

4着 ヒーローコール

5着 カズプレスト

6着 ミックファイア

7着 ダテノショウグン

8着 ヴィクティファルス

9着 ディープリボーン

10着 ゴールドレガシー

11着 ハデスキーパー

12着 サヨノネイチヤ

13着 ベルグラシアス

14着 ドナギニー

15着 マースインディ

16着 マウンテンローレル