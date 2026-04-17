「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

精鋭ぞろいの３本の矢で戴冠を目指す。上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝が送り出す京成杯覇者グリーンエナジー、弥生賞ディープ記念２着のライヒスアドラー、そしてホープフルＳ２着のフォルテアンジェロが美浦Ｗで豪華３頭併せを行い、最後は横一線でフィニッシュ。甲乙つけがたい好仕上がりをアピールした。平成生まれ初のＧ１トレーナー誕生へ−。着々と準備は整っている。なお、１６日に出走馬と枠順が確定した。

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フォルテアンジェロは３頭併せの最後方から運び、直線は抜群の手応えで最内から脚を伸ばすと、６Ｆ８４秒０−３８秒２−１１秒４のタイムで僚馬２頭と併入した。騎乗した荻野極は「調教を積むにつれて筋肉に張りが出て、体の使い方も良くなってきました。先週しっかりやった分の上積みを感じる、いい動きでしたね」と好感触を伝える。ホープフルＳ２着から直行で臨むが、上原佑師は「まだ成長途上の体だったので、早めに賞金を加算して成長を促したいというもくろみがありました。間隔をあけて馬も成長できたし、この馬にとっていいローテで来られました」と狙い澄ました一戦で成長した走りを見せる。