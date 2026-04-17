今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんのお昼寝風景。ただ寝ていただけではありません。なんと、この猫ちゃん、びっくりするくらいとろけていたみたいです。投稿はThreadsにて、2.4万回以上表示され、コメントもたくさん寄せられていました。

【写真：キジトラ猫のお昼寝姿がまるで液体…完全に『溶けている光景』】

猫で合っていますか？

今回、Threadsに投稿したのは「nico」さん。登場したのは、飼われているキジトラ猫ちゃん。

投稿には、気持ちよさそうにお昼寝しているキジトラちゃんの姿が。気持ちよすぎるからか、ものすごく、脱力。体がぐねっと曲がるくらい力が抜けていたみたいです。その姿に、投稿主さんも思わず「猫で合っていますか？」とコメント。ここまで、やわらかいとは…さすが猫は液体ですね。

コメント欄に液体猫たち大集合

気持ちよくお昼寝していて液体化したキジトラちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、たくさんのコメントが寄せられていました。そして、コメントには同じく液体化していた猫ちゃんたちの写真が大集合。どの子も見事に曲がっていて可愛らしいです。

Threadsアカウント「nico」では、キジトラ猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。キジトラ好きにはたまらない可愛さばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「nico」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。