なにわ男子、5周年イヤー祝する新アルバム『ND5』6・17発売へ 収録曲・特典など一部公開
7人組グループ・なにわ男子の新アルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ／5は5乗）が6月17日に発売決定した。2026年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色をパワーに変えて、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道ポップスを詰め込んだ最新アルバムとなる。
【写真】お揃いのギンガムチェックが素敵！いい表情すぎるなにわ男子＆コットン
本編は全15曲。シングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、愛と幸せと感謝を届けるアルバムリード曲「Celebrate」をはじめ、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌である「ビーマイベイベー」、HAPPYグルーヴィーラップチューン「Gimme The Day」など、なにわ男子のすべてを堪能できる楽曲をたっぷり収録。
さらに、2022年発売シングル「サチアレ」に続く、約4年ぶりとなるゆずの北川悠仁書き下ろし曲「なないろ day by day」、そしてCDデビュー前に楽曲提供された「僕空〜足跡のない未来〜」以来、約6年半ぶりとなるヒャダインこと前山田健一による「僕がカワイくて君がカワイくて」も全形態に収録される。なにわ男子にゆかりのある豪華アーティストによる提供楽曲が、アニバーサリーアルバムを彩る。
今作は、5つの「ND」をテーマに全5形態でのリリース。それぞれのテーマを表現したジャケットビジュアルにも注目が集まる。なお、各形態にボーナストラックも収録。収録曲の全貌は後日発表される。
初回限定「laND」盤にはメンバーがセレクトした“なにわ男子の隠れた名曲”全9曲をボーナスディスクとして収録。収録内容は後日発表。さらに、特典映像としてリード曲「Celebrate」Music Video＆Making、昨年リリースのアルバム『BON BON VOYAGE』購入者イベント「なにわ男子とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage!〜」東京公演を収録。
初回限定「ND」盤には特典映像として5周年イヤー特別企画映像、ヴィラ1棟貸し切り・7人だけの1泊2日旅「なにわのわんぱく！ほったらかし観察記録」、「Gimme The Day」Music Video＆Makingを収録する。
初回限定「diamoND」盤には、今年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関西ジュニア時代からの名曲に幻の2コーラスとして新たな歌詞が追加されたスペシャルバージョンが待望の初音源化となる。特典映像として、ファン投票企画で1位に輝いた「Because I just love you」のMVを特別制作し、Makingと併せて収録。通常「arouND」盤には、なにふぁむへのラブレターをテーマにメンバー7人が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録する。
さらに、ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤もリリース。アニバーサリーイヤーにふさわしく、メンバーのビジュアルを特大サイズで楽しめる豪華LPサイズ紙ジャケット仕様となる。共通収録曲15曲に加えて、Disc2にはファン投票で選ばれた「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位15曲、Disc3にはシングルセレクションとして「初心LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までの全10曲を収録し、“これまで”と“これから”を堪能できる内容となっている。
■frieND盤 Disc2収録曲
ファンが選んだ「なにわ男子の好きな曲」
M1. Because I just love you
M2. Time View〜果てなく続く道〜
M3. Timeless Love
M4. ありふれた恋じゃ、もう満たされない
M5. 2 Faced
M6. Soda Pop Love
M7. Seven seas
M8. ????君曜?
M9. Dreamin’ Dreamin’
M10. Circus Night
M11. 君に恋をした
M12. ねぇ
M13. 僕空〜足跡のない未来〜
M14. 僕らのI LOVE YOU
M15. アオハル -With U With Me-
■frieND盤 Disc3収録曲
「初心LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までの全10曲
M1. 初心LOVE（うぶらぶ）
M2. The Answer
M3. サチアレ
M4. ハッピーサプライズ
M5. Special Kiss
M6. Make Up Day
M7. Missing
M8. I Wish
M9. コイスルヒカリ
M10. Doki it
【写真】お揃いのギンガムチェックが素敵！いい表情すぎるなにわ男子＆コットン
本編は全15曲。シングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、愛と幸せと感謝を届けるアルバムリード曲「Celebrate」をはじめ、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌である「ビーマイベイベー」、HAPPYグルーヴィーラップチューン「Gimme The Day」など、なにわ男子のすべてを堪能できる楽曲をたっぷり収録。
今作は、5つの「ND」をテーマに全5形態でのリリース。それぞれのテーマを表現したジャケットビジュアルにも注目が集まる。なお、各形態にボーナストラックも収録。収録曲の全貌は後日発表される。
初回限定「laND」盤にはメンバーがセレクトした“なにわ男子の隠れた名曲”全9曲をボーナスディスクとして収録。収録内容は後日発表。さらに、特典映像としてリード曲「Celebrate」Music Video＆Making、昨年リリースのアルバム『BON BON VOYAGE』購入者イベント「なにわ男子とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage!〜」東京公演を収録。
初回限定「ND」盤には特典映像として5周年イヤー特別企画映像、ヴィラ1棟貸し切り・7人だけの1泊2日旅「なにわのわんぱく！ほったらかし観察記録」、「Gimme The Day」Music Video＆Makingを収録する。
初回限定「diamoND」盤には、今年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関西ジュニア時代からの名曲に幻の2コーラスとして新たな歌詞が追加されたスペシャルバージョンが待望の初音源化となる。特典映像として、ファン投票企画で1位に輝いた「Because I just love you」のMVを特別制作し、Makingと併せて収録。通常「arouND」盤には、なにふぁむへのラブレターをテーマにメンバー7人が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録する。
さらに、ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤もリリース。アニバーサリーイヤーにふさわしく、メンバーのビジュアルを特大サイズで楽しめる豪華LPサイズ紙ジャケット仕様となる。共通収録曲15曲に加えて、Disc2にはファン投票で選ばれた「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位15曲、Disc3にはシングルセレクションとして「初心LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までの全10曲を収録し、“これまで”と“これから”を堪能できる内容となっている。
■frieND盤 Disc2収録曲
ファンが選んだ「なにわ男子の好きな曲」
M1. Because I just love you
M2. Time View〜果てなく続く道〜
M3. Timeless Love
M4. ありふれた恋じゃ、もう満たされない
M5. 2 Faced
M6. Soda Pop Love
M7. Seven seas
M8. ????君曜?
M9. Dreamin’ Dreamin’
M10. Circus Night
M11. 君に恋をした
M12. ねぇ
M13. 僕空〜足跡のない未来〜
M14. 僕らのI LOVE YOU
M15. アオハル -With U With Me-
■frieND盤 Disc3収録曲
「初心LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までの全10曲
M1. 初心LOVE（うぶらぶ）
M2. The Answer
M3. サチアレ
M4. ハッピーサプライズ
M5. Special Kiss
M6. Make Up Day
M7. Missing
M8. I Wish
M9. コイスルヒカリ
M10. Doki it