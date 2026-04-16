「お菓子や地酒が豊富」お土産が充実している“秋田県の道の駅”ランキング1位に称賛の声！【2026年調査】
大型連休の足音が近づき、爽やかな風を感じながら遠方まで足を延ばしたくなる計画を立てるのも楽しい時期ですね。ドライブの休憩に立ち寄る先々では、この時期ならではの旬の味覚や、新生活の贈り物にも喜ばれる魅力的な品々が並んでいます。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「いぶりがっこや稲庭うどんなど定番から地酒まで揃う万能型の品揃えだから」（40代女性／埼玉県）
「かみおかを選んだ理由は、秋田の地元特産品である野菜や果物、加工品などが揃い、訪れる人に地域の魅力を伝えるお土産が充実しているからです。また、地元の特色を生かした工芸品や手作り商品もあり、旅行の記念品として価値のある商品が手に入ります」（60代女性／東京都）
「友人に喜ばれる商品がたくさん置いてある！」（30代女性／兵庫県）
▼回答者コメント
「秋田名物(きりたんぽ、いぶりがっこ)がそろっている。お菓子や地酒が豊富」（10代男性／茨城県）
「きりたんぽ、稲庭うどん、いぶりがっこ、日本酒など秋田の定番土産が幅広くそろっている印象があるからです。食べ物系のお土産が強く、初めて秋田のお土産を買う人でも選びやすいと思います。名物がまとまっていて、県外の人に渡しやすい商品が多いところが魅力です」（20代女性／東京都）
「観光施設も併設しているようなので、お土産は充実していると思う」（40代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：かみおか（大仙市）／30票大仙市にある「かみおか（茶屋っこ一里塚）」は、国道13号沿いに位置する便利な休憩スポット。地元産の新鮮な野菜や、秋田名物のいぶりがっこ、稲庭うどんなどの加工品が充実しています。アットホームな雰囲気の中で、大仙エリアならではの味覚を探すことができます。
▼回答者コメント
「いぶりがっこや稲庭うどんなど定番から地酒まで揃う万能型の品揃えだから」（40代女性／埼玉県）
「かみおかを選んだ理由は、秋田の地元特産品である野菜や果物、加工品などが揃い、訪れる人に地域の魅力を伝えるお土産が充実しているからです。また、地元の特色を生かした工芸品や手作り商品もあり、旅行の記念品として価値のある商品が手に入ります」（60代女性／東京都）
「友人に喜ばれる商品がたくさん置いてある！」（30代女性／兵庫県）
1位：あきた港（秋田市）／73票秋田市のシンボル「ポートタワー・セリオン」を併設する「あきた港」が1位となりました。展望塔からの絶景が楽しめるだけでなく、お土産コーナーの充実ぶりも県内屈指。秋田全域の特産品が揃い、特に「うどん・そば自販機」をモチーフにしたオリジナルグッズやお菓子が話題を集めています。
▼回答者コメント
「秋田名物(きりたんぽ、いぶりがっこ)がそろっている。お菓子や地酒が豊富」（10代男性／茨城県）
「きりたんぽ、稲庭うどん、いぶりがっこ、日本酒など秋田の定番土産が幅広くそろっている印象があるからです。食べ物系のお土産が強く、初めて秋田のお土産を買う人でも選びやすいと思います。名物がまとまっていて、県外の人に渡しやすい商品が多いところが魅力です」（20代女性／東京都）
「観光施設も併設しているようなので、お土産は充実していると思う」（40代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)