JAXA「革新的衛星技術実証4号機」、4月23日に海外から打ち上げへ…折り紙式アンテナ、地震予測、3Dプリント衛星など個性派8機が宇宙へ

「ネジゼロ・機構部品ゼロ・デブリゼロ」を目指す衛星、折り紙の仕組みでアンテナを展開する衛星、地震の前兆を宇宙から検知しようとする衛星…。

JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）が進める「革新的衛星技術実証4号機」として、個性豊かなキューブサット8機が2026年4月23日（木）、ニュージーランドからRocket Lab社の「Electron」ロケットで打ち上げられることが決定しました。

打ち上げ予定時刻は日本時間12時9分です。大学や高専、民間企業が提案したアイデアが詰まった8機の打ち上げの意義と概要をまとめました。

低コストの小型ロケットで打ち上げ

打ち上げは、2026年4月23日（木）12時9分（日本時間）に予定されています。ニュージーランドのマヒア半島にある第1発射施設から、Rocket Lab社の「Electron」ロケットを使用して打ち上げられます。

Electronロケットとは

今回の打ち上げを担う「Electron（エレクトロン）」は、アメリカに本社を置くRocket Lab社が運用する小型衛星専用ロケットです。

全長わずか18m、直径1.2mという大型バスほどのコンパクトな機体で、世界の小型衛星打ち上げ市場を牽引しています。

従来は、複数の小型衛星を大型ロケットの隙間に載せて打ち上げる「相乗り」が主流でした。

エレクトロン・ロケットの特長は、3Dプリンターなどを活用した低コストのロケットで、顧客の望むタイミングで最適な軌道へ運ぶ「宇宙への宅配便」としての役割を果たしている点です。

近年は日本の宇宙ビジネスや研究機関にとっても欠かせないインフラとなっていて、QPS研究所（福岡）の小型SAR衛星群や、今回のJAXAの技術実証シリーズなど、日本の重要なミッションを何度も宇宙へと送り届けています。

8機のキューブサット、それぞれの「実証」の意義

今回打ち上げられる「革新的衛星技術実証4号機」は、JAXAが主導する日本の宇宙ビジネスや研究の促進を目的としたプログラムの第4弾です。

大学や民間企業が開発した斬新なアイデアや新しい部品を搭載した小型衛星や、超小型衛星を打ち上げ、実際に宇宙空間で技術を試す機会を提供しています。日本の次世代の宇宙技術を育てるための重要なミッションです。

本来は国産小型ロケット「イプシロンS」で鹿児島から打ち上げる予定

実は今回のミッションは、当初は国産小型ロケット「イプシロンS」で、鹿児島県肝付町の内之浦から打ち上げられる計画でした。しかし、地上燃焼試験でのトラブルなどで開発スケジュールに遅れが発生。

すでに高い成功実績を誇るRocket Lab社のElectronへ、打ち上げが委託されることになりました。

プロジェクトの「顔」であるJAXAの小型実証衛星

記事のトップ画像にもなっている衛星は、JAXAが開発した実証4号機プロジェクトのメイン機「小型実証衛星（RAISE-4）」です。公募によって選ばれた様々な部品や機器を搭載し、宇宙軌道上で実証を行います。

この「実証4号機プロジェクト」は、このメイン機（RAISE-4）と、大学や企業が開発した8機のキューブサット（小型衛星）の大きく2つで構成されています。今回の4月23日の打ち上げは、その後者である「8機の小型衛星」が主役ともいえるミッションです。

8機の中には、2022年の「イプシロン6号機」の打ち上げ失敗によって失われた実証3号機の「リベンジ」となるテーマも含まれています。

悲願のリベンジも ８機の衛星の概要を詳しく

今回、ニュージーランドからElectronロケットで打ち上げられる8機のキューブサットのうち、半分の「4機」が、2022年の「イプシロン6号機」打ち上げ失敗によって失われた実証3号機の「リベンジ」となる生まれ変わりの機体です。

再挑戦するのは、MAGNARO-II（名古屋大学）、KOSEN-2R（米子工業高等専門学校）、WASEDA-SAT-ZERO-II（早稲田大学）、FSI-SAT2（一般財団法人未来科学研究所）です。

名前に「II」や「2」がついているのはそのためです。

８機はいずれも数十センチから数メートルの小型衛星で、最も大きいものでも展開時の最長幅が3．4メートルほど、小さいものは27センチ×10センチ×11.3センチです。

01 MAGNARO-II（名古屋大学）--回転分離で複数衛星を同時に展開

連結した超小型衛星を回転の力で分離し、複数機による「編隊」を軌道上で形成する新しい手法を実証します。複数機が連携することで、多地点の同時観測や継続的な地球観測の実現を目指します。

02 KOSEN-2R（米子工業高等専門学校）--海底地殻変動データを宇宙で収集

LPWA（LoRa）受信機と指向性アンテナを組み合わせ、海底の地殻変動観測データを収集します。魚眼カメラと磁気センサを融合させた高精度な姿勢制御の実証にも取り組みます。持続可能な宇宙工学技術者の育成なども目的のひとつです。

03 WASEDA-SAT-ZERO-II（早稲田大学）--3Dプリンタで「ネジゼロ」衛星

3Dプリンタを用いて衛星の筐体を一体成型する技術を実証します。ネジも機構部品もゼロという思い切った設計により、宇宙ゴミ（デブリ）の発生を抑えることも狙います。さらに、折り紙のように平面要素を組み合わせた膜面の展開実験も行います。

04 FSI-SAT2（一般財団法人未来科学研究所）--1Uサイズのマルチスペクトルカメラ

データ処理系を含めて1Uという極めてコンパクトなサイズに収めたマルチスペクトルカメラを低コストで開発し、軌道上での基本動作を実証します。小型・低コストで多機能な観測機器の可能性を探る取り組みです。

05 OrigamiSat-2（東京科学大学）--折り紙で25倍に広がるアンテナ

折り紙の技術で畳める2層展開膜にアンテナ素子を貼り付けた、軽量かつ高収納率の宇宙用展開アレーアンテナを実証します。10cm立方サイズから展開すると投影面積が約25倍に広がり、アンテナの利得を大幅に高められる点が特長です。

06 Mono-Nikko（株式会社大日光・エンジニアリング）--バッテリの「異常」をいち早く検知

超小型宇宙機に搭載するバッテリのステータスデータを取得し、劣化や異常を軌道上でいち早く検知できる「インテリジェント電源ユニット」を実証します。宇宙機の安全性・信頼性向上に直結する実用的な技術です。

07 PRELUDE（日本大学）--地震の「前兆」を宇宙から捉える

高度80kmの電離圏D領域で統計的に有意とされている「地震先行電離圏変動」を検知するため、超小型の電場・プラズマハイブリッドセンサーを搭載し、全球観測による地震発生予測の実現を目指します。

08 ARICA-2（青山学院大学）--民間衛星通信で突発天体を即報

民間衛星通信ネットワークを活用した新しい突発天体速報システムを搭載し、通信の成功率や速報までの遅延時間を軌道上で検証します。従来とは異なる通信インフラを宇宙観測に応用しようとする先駆的な試みです。

挑戦が宇宙へ飛び立つ

大学・高専・民間企業が独自のアイデアで開発した8機は、それぞれ異なる課題に挑んでいます。

日本時間の4月23日正午過ぎ、ニュージーランドの空からElectronロケットが飛び立つとき、日本各地の研究者や学生たちの挑戦も宇宙へ向かいます。

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