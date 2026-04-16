パターの売り上げはマレット型が約8割!? 今後も「ゼロトルクやマレット型がより増えそうです」【週間ギアランキング】
パター部門では『スコッティ・キャメロン ファントム』シリーズが2週連続1位。2位が『スコッティ・キャメロン スタジオスタイル』シリーズ、3位にはピン『スコッツデール』シリーズとトップ3は先週から変わっていない。売上げ上位に入っているモデルを調べると1位の『ファントム』だけではなく、4位の『スパイダーZT』、6位の『Ai-DUAL スクエア2スクエア』などマレット型やゼロトルク系が増えている。人気パターについて二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
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「今年はスコッティ・キャメロンでもマレット型が人気があり、『ニューポート2』などのブレード型より売れています。比率で言えば6：4くらいでマレット型が優勢です」ブレード型の印象が強いスコッティ・キャメロンでも6：4なら、パター全体だとどうなるのか？ 「パター全体の売上げだと8割くらいはマレット。2割がブレード型という状況になってきています。今年はテーラーメイドの『スパイダーZT』『スパイダーツアーX』が売れているので、さらにマレット型の比率が増えていきそうです」 マレット型の形状ではどれが人気なのか？ 「各メーカーからさまざまな形状が出ていますが、全体に共通しているのはツノ型がよく売れている傾向があります」 ツノ型はオデッセイだと『#7』、『スコッティ・キャメロン ファントム』だと『5』『7』シリーズなどが挙げられる。ツアープロからも人気のモデルが市場でも売れているようだ。 パターランキング1位 スコッティ・キャメロン ファントム2位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル3位 ピン スコッツデール ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけど“ちょい古”名器もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」をチェック
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