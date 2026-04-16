（CNN）米海軍は先週、所有する中で最も高価な部類の航空機をペルシャ湾上空で失った模様だ。

14日に発表された海軍安全司令部の報告書によると、「MQ4Cトライトン」ドローン（無人機）が9日に墜落した。作戦の安全保障上の理由から、墜落地点は非公開とされている。

CNNが航空機追跡サイトの「フライトレーダー24」のデータを検索したところ、MQ4Cは9日にイタリアのシゴネラ海軍航空基地を離陸し、ペルシャ湾上空で消息を絶ったことが分かった。

同機はホルムズ海峡上空を飛行していたが、海峡上空を離れた後、高度約1万5000メートルから約2700メートルまで降下し、レーダーから消失した。

飛行データによるとトライトンは飛行中、地上のパイロットとの通信が途絶えたことを示すスコーク信号を発信した。その約70分後、高度約1万3400メートルまで降下した際に、緊急事態を示すスコーク信号を発信。その後も同じスコーク信号を発信し続け、協定世界時（UTC）午前10時12分に高度約2800メートルでレーダーから消えた。

飛行追跡データからは喪失の原因を特定できず、海軍はMQ4Cが墜落したという情報のみを公表している。

製造元のノースロップ・グラマン社はトライトンを「世界最高峰の無人海上情報収集・監視・偵察・標的設定機」と形容している。

ジェットエンジンを搭載し、航続距離約1万3700キロを誇るMQ4Cは、24時間以上の飛行が可能だ。

このドローンは海軍艦隊の中でも最も希少な機体の一つであり、ノースロップ・グラマン社によるとわずか20機しか製造されていない。また、1機あたり約2億4000万ドル（約380億円）という極めて高価な機体でもある。これはF35Cステルス戦闘機の2倍以上の価格に相当する。