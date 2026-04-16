ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR高崎線と湘南新宿ラインが運転再開 宮原駅で発生した人身事故の影… JR高崎線と湘南新宿ラインが運転再開 宮原駅で発生した人身事故の影響で一時運転見合わせ JR高崎線と湘南新宿ラインが運転再開 宮原駅で発生した人身事故の影響で一時運転見合わせ 2026年4月16日 15時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、さいたま市北区の宮原駅で発生した人身事故の影響で、JR高崎線と湘南新宿ラインが運転を見合わせていましたが、午後3時半ごろ、全線で運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, ダイス, フローリング, 神事, 長野, 葬儀, 海, ネジ, イベント, 墓