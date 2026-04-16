表情を変えて楽しめる、セガ フェイブの「ふわぷち デフォルメフィギュア」に「名探偵コナン」から「灰原哀」が登場。

愛らしい目が特徴のデフォルメデザインが使用された、連れ歩きしやすい手のひらサイズのフィギュアです！

セガ フェイブ「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 灰原哀」

価格：3,080円（税込）

予約受付期間：2026年4月15日11:00〜5月18日23:59

お届け予定：2026年11月

サイズ：全高約8cm

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社セガ フェイブ

セガ フェイブのホビーブランド”S-FIRE（エスファイア）”に、新作フィギュア製品「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 灰原哀」が登場。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとに、セガがぬいぐるみやフィギュアなどが多数グッズ化されています。

今回はそんな「ふわぷち」から、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアに「灰原哀」が登場。

付属の両面プリントされたフェイスパーツを入れ替えれば、簡単に表情チェンジが楽しめます！

さらに、顔の向き手を動かして、自由なポージングが可能。

いろんな表情・ポーズの組み合わせで、好きな場所に飾れるフィギュアです☆

また、手のひらサイズのかわいい大きさなので、一緒にお出かけもできます。

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュア”です！

表情チェンジやポージングを楽しめる、「灰原哀」のかわいいデフォルメフィギュア。

セガ フェイブの「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 灰原哀」は、2026年4月15日〜2026年5月18日まで予約受付中です☆

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛らしい目をしたデザインがかわいい！セガ フェイブ「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 灰原哀」 appeared first on Dtimes.