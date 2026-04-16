＜80代！独身の義伯母＞離婚宣言の数日前「一緒に暮らさない？」娘からの嬉しい提案【第8話まんが】
私はミユキ（49歳）。義両親が70代後半になり、旦那のカズオが「家を売って義実家に同居する」と言い出しました。義父の姉であるスズさんを高齢者施設から引き取って、私や娘のモモに面倒を見させようというのです。けれどスズさんは聡明で優しい人です。義両親と旦那の企みが自分の財産目当てだということも、すっかりお見通しでした。私はスズさんから勇気をもらい、介護を強要してくる大勢の親戚の前で「離婚します」と宣言したのでした。
離婚を宣言する数日前、私はモモにも話をしました。もうじき結婚するモモは「一緒に暮らそう」と言ってくれました。けれど私は誰にも頼らず、自分の力で新たな道を歩み出したかったのです。立派な生き方をしているスズさんのように……。
あのときスズさんから受け取った封筒には、手紙も入っていました。「お返しは……あなたの笑顔でね」旦那との離婚が成立すると、私は一人暮らしをはじめました。スズさんが過ごしている施設にも、たびたび会いに行っています。
もしあのまま離婚せずにいたら、私は旦那や義両親に言われるまま自分の人生を犠牲にしていたのだろうと思います。「お前が介護しないならモモにやらせる」なんて言われたら、とても拒否することはできなかったでしょう。長年の結婚生活を終わらせ、一歩踏み出す勇気をくれたのはスズさんです。
子どもたちが巣立った今、私もスズさんのようにかっこよく生きていきたいです。一人でいることへの不安におびえず、いつでも強い心を持っていたい……そう思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
離婚を宣言する数日前、私はモモにも話をしました。もうじき結婚するモモは「一緒に暮らそう」と言ってくれました。けれど私は誰にも頼らず、自分の力で新たな道を歩み出したかったのです。立派な生き方をしているスズさんのように……。
あのときスズさんから受け取った封筒には、手紙も入っていました。「お返しは……あなたの笑顔でね」旦那との離婚が成立すると、私は一人暮らしをはじめました。スズさんが過ごしている施設にも、たびたび会いに行っています。
もしあのまま離婚せずにいたら、私は旦那や義両親に言われるまま自分の人生を犠牲にしていたのだろうと思います。「お前が介護しないならモモにやらせる」なんて言われたら、とても拒否することはできなかったでしょう。長年の結婚生活を終わらせ、一歩踏み出す勇気をくれたのはスズさんです。
子どもたちが巣立った今、私もスズさんのようにかっこよく生きていきたいです。一人でいることへの不安におびえず、いつでも強い心を持っていたい……そう思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子