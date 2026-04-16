返礼品で選ぶ次世代移動！ バブル「ビベルCOCO」「ビベルトラック」

記事ポイント 伊勢原市のふるさと納税返礼品に電動トゥクトゥク「ビベルCOCO」「ビベルトラック」が新たに加わります。電動トゥクトゥク「ビベルトライク」は令和7年度の寄附受入額増加に貢献しています。ビベルCOCOとビベルトラックは日常移動や業務利用に対応するEV三輪モビリティです。 伊勢原市のふるさと納税返礼品に電動トゥクトゥク「ビベルCOCO」「ビベルトラック」が新たに加わります。電動トゥクトゥク「ビベルトライク」は令和7年度の寄附受入額増加に貢献しています。ビベルCOCOとビベルトラックは日常移動や業務利用に対応するEV三輪モビリティです。

伊勢原市のふるさと納税返礼品に、電動トゥクトゥクの新モデルが加わります。

バブルは「ビベルCOCO」「ビベルトラック」を2026年5月1日から返礼品として展開します。

電動トゥクトゥクの返礼品は、寄附先としての注目度を高める新しい選択肢です。

バブル「ビベルCOCO」「ビベルトラック」

返礼品追加日：2026年5月1日返礼品名：ビベルCOCO（VIVEL COCO）返礼品名：ビベルトラック（VIVEL TRUCK）実施自治体：神奈川県伊勢原市

ビベルCOCOとビベルトラックは、伊勢原市のふるさと納税返礼品として新たに採用される電動三輪モビリティです。

バブルの電動トゥクトゥクシリーズは、日常移動から業務利用まで対応する実用性が魅力です。

ビベルトライクシリーズは令和7年度の返礼品拡充でも存在感を見せ、伊勢原市の寄附受入額の増加につながっています。

寄附実績

令和7年度寄附受入額：約9,000万円弱前年度比：約2.3倍ビベルトライク単体寄附額：約1,600万円

ビベルトライクは、日本初の電動トゥクトゥク返礼品として採用され、伊勢原市の寄附受入額増加に貢献しています。

ビベルトライクの導入は、これまで伊勢原市と接点のなかった新しい寄附層にも届くきっかけです。

ビベルトライク

製品名：ビベルトライク（VIVEL TRIKE）累計販売台数：300台突破（2026年2月時点）乗車定員：3人充電方法：家庭用コンセント運転資格：普通免許ヘルメット：不要（安全のため着用推奨）車検：不要車庫証明：不要

ビベルトライクは、観光地での周遊や過疎地の二次交通にも導入が広がる電動トゥクトゥクです。

ビベルトライクは、排ガスゼロの静かな走行と3人乗りの開放感を両立しています。

ビベルCOCO

製品名：ビベルCOCO（VIVEL COCO）運転資格：普通自動車免許カラーバリエーション：7色

ビベルCOCOは、ビベルトライクをベースに乗りやすさと快適性を高めた上位モデルです。

ビベルCOCOは、フットブレーキによる直感的な操作と、ゆとりのある車体設計で安心感のある移動を支えます。

ビベルCOCOは、近距離移動や送り迎え、買い物など日常使いに合わせやすい電動三輪です。

ビベルトラック

製品名：ビベルトラック（VIVEL TRUCK）車両区分：ミニカー登録運転資格：普通自動車免許標準カラー：1色カスタマイズ：オールペイント対応

ビベルトラックは、配送業務や施設内移動、構内作業に対応する電動三輪トラックです。

ビベルトラックは、小回りの利く車体と扱いやすいサイズで、法人にも個人にも使いやすい設計です。

ビベルトラックは、CO2削減や環境対策を進める企業からも注目を集めるEV車両です。

ビベルCOCOとビベルトラックは、ふるさと納税で選べる返礼品の幅を大きく広げます。

電動三輪モビリティの返礼品は、日常の便利さと地域の話題性を同時に届けます。

伊勢原市のふるさと納税は、実用性と新しさを兼ね備えた選択肢として注目できます。

バブルの電動トゥクトゥク返礼品の紹介でした。

よくある質問

Q. ビベルCOCOとビベルトラックはいつから伊勢原市のふるさと納税返礼品になりますか？

A. ビベルCOCOとビベルトラックは2026年5月1日から伊勢原市のふるさと納税返礼品になります。

Q. ビベルCOCOはどんな用途に向いていますか？

A. ビベルCOCOは近距離の移動、送り迎え、日常の買い物などに向いています。

Q. ビベルトラックはどんな使い方ができますか？

A. ビベルトラックは配送業務、施設内移動、構内作業など幅広い用途に対応します。

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