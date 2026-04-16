F1のパドッククラブではどんな体験ができる？アメックス会員特典で大満喫
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2026年3月、春の訪れとともに鈴鹿で開催されたF1日本グランプリ。動員数は過去最高の31万5000人を記録し、鈴鹿はこれまでにない熱狂と興奮に包まれました。
この歴史的な戦いをより楽しむための鍵になったのが、アメリカン・エキスプレスの存在です。アメックスは、2025年からグローバル・オフィシャル・パートナーとなっており、今回の日本グランプリでは大会スポンサーとして、アメックス会員限定のブースやエリアを多数出展しています。
実際に現地を訪れて体験してみると、そこは非日常の連続。クレジットカードを単なる決済手段とする概念を根底から変える体験でした。
今回、アメリカン・エキスプレスのさまざまな特典・優待を現地で体験してきましたので、アメックスならではの特典、その中でもアメックスのプラチナ・カード会員が特に恩恵を受けられる特典を紹介していきます。
F1マシンまで3m！パドッククラブ プライベートスイートで観戦！
今回のF1日本グランプリにおいて、アメックスはカード会員向けの先行販売を行い、その中には「アメックス パドッククラブ プライベートスイート」のチケットも含まれていました。用意された100枚はすぐに完売するなど、高い人気を集めました。
2026年の日本グランプリでは、このパドッククラブ プライベートスイートのほか、指定席や自由席もアメックス枠として販売。近年はF1人気の高まりを背景に、一部チケットのプレミア化も進んでいます。
パドッククラブの特別ルームから観戦
パドッククラブとは、F1ホスピタリティの頂点ともいわれる観戦チケットで、各チームのピット上部に位置するホスピタリティラウンジの特別ルームから観戦できます。ホームストレートを間近に望み、テラスに出れば、目の前でマシンやドライバー、世界最高峰のピット作業を体感できます。ガソリンやタイヤの匂い、エンジン音で震える空気など、現場ならではの臨場感も魅力です。
アメックスのホスピタリティラウンジはピットビルディング2階に位置しており、ラウンジ内では食事やドリンクを楽しみながらゆったりと過ごすことが可能。テラスに出れば、白熱したレースと緊張感のあるピット作業を至近距離で楽しめます。
クラブ内はまさに大人の社交場という雰囲気が漂っており、多くの人が、F1観戦のみならず食事やドリンクを楽しみながら、ゆったりと過ごしていました。
アメックスのプライベートスイートでは、アメックス×F1のブランドアンバサダー ジャン・アレジ氏のミート&グリートが行われました。こうした機会が得られるのも、パドッククラブならではの魅力と言えるでしょう。
一流の料理をシャンパンと共に、そこはまるで海外のVIPラウンジ
食事は前菜やパスタ、肉料理、デザートまでそろい、いずれも一流シェフが目の前で調理してくれます。スタッフの多くは外国人で、聞くところによるとツアーメンバーとして世界各地を巡っているとのこと。
料理や雰囲気も海外さながらで、どのメニューも上品な味付け。特別な空間にふさわしいクオリティの高さが印象的でした。
パドッククラブ内はドリンクがフリーフローで、ソフトドリンク、ビール、シャンパンなども、自由に飲むことができます。ロビーでも、スタッフの方がシャンパンのボトルを持ちながら歩いており、まさに別世界といった雰囲気です。
※写真は提供された料理の一部です
ピット裏を案内してもらえるパドックツアー
「パドッククラブ プライベートスイート チケット」限定のパドックツアーにも参加しました。1階ピット裏の、選手や関係者しか立ち入れないエリアを案内してもらえる特別なプログラムです。
この日は特別に、ブランドアンバサダーのジャン・アレジ氏が登場。厳重なセキュリティ内のピット裏を直接エスコートしてくれました。タイヤの選び方からドライバーの精神状態まで、元レーサーならではの視点による貴重な解説を聞くことができます。
さらに、走行直後でまだ熱の残るタイヤに触れさせてもらうなど、ここでしか味わえない体験も用意されていました。
ジャン・アレジ氏は関係者との顔なじみも多く、会場では多くのファンからサインや写真を求められる場面もありました。
ピットレーンを歩きながらマシン調整を間近で
パドッククラブの利用者だけが参加できる「ピットレーンウォーク（Aramco F1 Pit Lane Walk）」は、ピットレーンに直接降りて各チームの作業を間近で見学できるプログラムです。
先ほどまで走行していたマシンが爆音を響かせながら戻ってきて、決戦に向けた緊張感あふれる調整の様子を至近距離で見ることができます。
1台のマシンを10人近いエンジニアが同時に取り囲む光景はまさに真剣そのもの。F1マシンの舞台裏に迫る、貴重な体験です。
パドッククラブは、F1の世界の表側(レース)、裏側(ピット、トラック)を、その中心(パドッククラブ)から丸ごと体験できる特別なものでした。
名古屋駅⇔会場の無料送迎
アメックス会員限定販売のパドッククラブチケット購入者向けに、会期中の3月27日から29日までの3日間、名古屋駅と鈴鹿サーキット間を結ぶ無料の専用シャトルバスが運行されました。
過去の開催では鉄道や公共バスが大変混み合い、鈴鹿周辺の臨時バスに数時間待ちが発生することもありました。その点、専用シャトルバスであれば名古屋駅からレース会場までスムーズに移動できるため、非常にありがたい特典といえます。
専用のラッピングバスも用意され、移動中から特別感を味わえる演出となっていました。
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アメックス会員限定エリアから白熱のレースを観る
アメックストラックサイドラウンジは、ホームストレート間近、V1席の間のスタートグリッド間近に昨年から設置された、アメックスのカード会員専用の特別席。
このエリアは、アメックス発行のカード会員(家族カード、追加カード含む。他社発行のアメックスブランドカードは対象外)であれば、利用可能です。
ホームストレートを走り抜けるマシンの轟音と観客の熱狂を体験することができます。こちらは、100席のみ、1回1時間、予約制・入れ替え制で利用できますが、非常に人気が高く、予約枠はすぐに埋まってしまうとのこと。
今年は最上段にプラチナ・カード会員限定のエリアも設けられており、VIP気分が味わえます。
入口ではサポート拠点「ピットストップ」が設置されており、同会員限定で、ポータブルクッションやバンダナなどレース観戦を快適にするアイテムがもらえます。(こちらはラウンジ利用の有無にかかわらず受け取り可能)。バンダナはアメックスブルーの生地にF1マシンがあしらわれており、男女問わず使いやすいデザイン。おしゃれで可愛い！
会場を”丸ごと”楽しむアメックスの限定エリア
プラチナ会員限定のステージビューイングエリア
GQ SQUARE FAN ZONEで実施されるステージパフォーマンスやトークショーをプラチナ・カード会員限定エリアで間近で観ることができるエリアがはじめて用意されています。
決勝当日は大変な混雑ぶりで、その最前列に特別エリアが用意されているのはありがたい限りです。
レースの今を逃さないオリジナルラジオ
レースのリアルタイム実況・解説を聴けるオリジナルラジオも利用可能。レースの状況のみならず、戦略や無線の臨場感のあるやり取りなどを、会場のどこにいても音声で楽しむことができます。土曜日と日曜日には、1日1台限定の特別仕様の「P1 Radio」も。幸運にも当たった方はPaddock Tourに招待されます。ラジオの受け取りは会場内に設置された複数の「ラジオタワー」にて。
会場のどこにいても実況が聴けるオリジナルラジオ
会員は10%オフ、ファストレーンで快適にお買い物
公式グッズ販売ストア「F1 Store」の利用で、10%キャッシュバック(上限3,000円)の購入特典があります(※利用には事前登録が必要)。
2つのFANZONEでは、優先入店や優先会計が可能になるファストレーンも利用可能。F1 Storeは混雑時には数時間待ちになることもあるので、ファストレーンは非常にありがたい特典です。
数時間待ちのF1Shopも、ファストレーンなら快適
疲れた体を癒す「リカバリールーム」
ファンゾーンの「アメックスレーシングクラブ」内には、レース観戦の合間に一息つけるリカバリールームも用意されています。
リカバリールームでは、リラックスチェアやドリンクの提供も
紹介したエリア・特典の利用条件
トラックサイドラウンジの最上段と、ステージ前のビューイングエリアの2つが、「プラチナ・カード会員限定」の特典。その他の特典は「アメリカン・エキスプレスのカード会員」が対象です。
アメックス会員以外も楽しめるファンゾーン
会場ではアメックスファンゾーンとして、どなたでも参加できる「アメックスレーシングクラブ」もあります。
F1をモチーフにしたミニゲーム、セルフィースタジオ、自動生成ムービー体験、携帯ストラップ&チャームのカスタマイズ体験など、アメックス会員以外でも楽しめるスペースです。
入口にはプラチナ・カードをモチーフにしたオブジェも。フォトスポットにおすすめ。
チケット先行販売、入会キャンペーンもあり
2026年、アメックスは会員限定に「F1パドッククラブ」での観戦チケットであるパドッククラブプライベートスイートに加え、指定席、自由席の3種類の人気の観戦エリアのチケットの先行販売を行いました。
またパドッククラブ限定の特典として、名古屋駅と鈴鹿サーキット間のシャトルバスも3日間運行。快適な移動をサポート。
さらにプラチナ・カードの新規入会者を対象に、FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026 をより特別に楽しめる限定特典も用意されていました。
F1をより楽しみたいなら、アメリカン・エキスプレスのカードで、もっと特別な体験を求めてみてはいかがでしょうか。
池田星太 いけだせいた 株式会社Nobol代表。大人のクレジットカード＜オトクレ＞編集長、キャッシュレス・クレジットカード専門家。一般カードからゴールドカード、ブラックカードまで幅広く利用し、取材などを通じて、利用者に役立つ情報をメディア・雑誌で発信中。 この著者の記事一覧はこちら
2026年3月、春の訪れとともに鈴鹿で開催されたF1日本グランプリ。動員数は過去最高の31万5000人を記録し、鈴鹿はこれまでにない熱狂と興奮に包まれました。
この歴史的な戦いをより楽しむための鍵になったのが、アメリカン・エキスプレスの存在です。アメックスは、2025年からグローバル・オフィシャル・パートナーとなっており、今回の日本グランプリでは大会スポンサーとして、アメックス会員限定のブースやエリアを多数出展しています。
今回、アメリカン・エキスプレスのさまざまな特典・優待を現地で体験してきましたので、アメックスならではの特典、その中でもアメックスのプラチナ・カード会員が特に恩恵を受けられる特典を紹介していきます。
F1マシンまで3m！パドッククラブ プライベートスイートで観戦！
今回のF1日本グランプリにおいて、アメックスはカード会員向けの先行販売を行い、その中には「アメックス パドッククラブ プライベートスイート」のチケットも含まれていました。用意された100枚はすぐに完売するなど、高い人気を集めました。
2026年の日本グランプリでは、このパドッククラブ プライベートスイートのほか、指定席や自由席もアメックス枠として販売。近年はF1人気の高まりを背景に、一部チケットのプレミア化も進んでいます。
パドッククラブの特別ルームから観戦
パドッククラブとは、F1ホスピタリティの頂点ともいわれる観戦チケットで、各チームのピット上部に位置するホスピタリティラウンジの特別ルームから観戦できます。ホームストレートを間近に望み、テラスに出れば、目の前でマシンやドライバー、世界最高峰のピット作業を体感できます。ガソリンやタイヤの匂い、エンジン音で震える空気など、現場ならではの臨場感も魅力です。
アメックスのホスピタリティラウンジはピットビルディング2階に位置しており、ラウンジ内では食事やドリンクを楽しみながらゆったりと過ごすことが可能。テラスに出れば、白熱したレースと緊張感のあるピット作業を至近距離で楽しめます。
クラブ内はまさに大人の社交場という雰囲気が漂っており、多くの人が、F1観戦のみならず食事やドリンクを楽しみながら、ゆったりと過ごしていました。
アメックスのプライベートスイートでは、アメックス×F1のブランドアンバサダー ジャン・アレジ氏のミート&グリートが行われました。こうした機会が得られるのも、パドッククラブならではの魅力と言えるでしょう。
一流の料理をシャンパンと共に、そこはまるで海外のVIPラウンジ
食事は前菜やパスタ、肉料理、デザートまでそろい、いずれも一流シェフが目の前で調理してくれます。スタッフの多くは外国人で、聞くところによるとツアーメンバーとして世界各地を巡っているとのこと。
料理や雰囲気も海外さながらで、どのメニューも上品な味付け。特別な空間にふさわしいクオリティの高さが印象的でした。
パドッククラブ内はドリンクがフリーフローで、ソフトドリンク、ビール、シャンパンなども、自由に飲むことができます。ロビーでも、スタッフの方がシャンパンのボトルを持ちながら歩いており、まさに別世界といった雰囲気です。
※写真は提供された料理の一部です
ピット裏を案内してもらえるパドックツアー
「パドッククラブ プライベートスイート チケット」限定のパドックツアーにも参加しました。1階ピット裏の、選手や関係者しか立ち入れないエリアを案内してもらえる特別なプログラムです。
この日は特別に、ブランドアンバサダーのジャン・アレジ氏が登場。厳重なセキュリティ内のピット裏を直接エスコートしてくれました。タイヤの選び方からドライバーの精神状態まで、元レーサーならではの視点による貴重な解説を聞くことができます。
さらに、走行直後でまだ熱の残るタイヤに触れさせてもらうなど、ここでしか味わえない体験も用意されていました。
ジャン・アレジ氏は関係者との顔なじみも多く、会場では多くのファンからサインや写真を求められる場面もありました。
ピットレーンを歩きながらマシン調整を間近で
パドッククラブの利用者だけが参加できる「ピットレーンウォーク（Aramco F1 Pit Lane Walk）」は、ピットレーンに直接降りて各チームの作業を間近で見学できるプログラムです。
先ほどまで走行していたマシンが爆音を響かせながら戻ってきて、決戦に向けた緊張感あふれる調整の様子を至近距離で見ることができます。
1台のマシンを10人近いエンジニアが同時に取り囲む光景はまさに真剣そのもの。F1マシンの舞台裏に迫る、貴重な体験です。
パドッククラブは、F1の世界の表側(レース)、裏側(ピット、トラック)を、その中心(パドッククラブ)から丸ごと体験できる特別なものでした。
名古屋駅⇔会場の無料送迎
アメックス会員限定販売のパドッククラブチケット購入者向けに、会期中の3月27日から29日までの3日間、名古屋駅と鈴鹿サーキット間を結ぶ無料の専用シャトルバスが運行されました。
過去の開催では鉄道や公共バスが大変混み合い、鈴鹿周辺の臨時バスに数時間待ちが発生することもありました。その点、専用シャトルバスであれば名古屋駅からレース会場までスムーズに移動できるため、非常にありがたい特典といえます。
専用のラッピングバスも用意され、移動中から特別感を味わえる演出となっていました。
●
アメックス会員限定エリアから白熱のレースを観る
アメックストラックサイドラウンジは、ホームストレート間近、V1席の間のスタートグリッド間近に昨年から設置された、アメックスのカード会員専用の特別席。
このエリアは、アメックス発行のカード会員(家族カード、追加カード含む。他社発行のアメックスブランドカードは対象外)であれば、利用可能です。
ホームストレートを走り抜けるマシンの轟音と観客の熱狂を体験することができます。こちらは、100席のみ、1回1時間、予約制・入れ替え制で利用できますが、非常に人気が高く、予約枠はすぐに埋まってしまうとのこと。
今年は最上段にプラチナ・カード会員限定のエリアも設けられており、VIP気分が味わえます。
入口ではサポート拠点「ピットストップ」が設置されており、同会員限定で、ポータブルクッションやバンダナなどレース観戦を快適にするアイテムがもらえます。(こちらはラウンジ利用の有無にかかわらず受け取り可能)。バンダナはアメックスブルーの生地にF1マシンがあしらわれており、男女問わず使いやすいデザイン。おしゃれで可愛い！
会場を”丸ごと”楽しむアメックスの限定エリア
プラチナ会員限定のステージビューイングエリア
GQ SQUARE FAN ZONEで実施されるステージパフォーマンスやトークショーをプラチナ・カード会員限定エリアで間近で観ることができるエリアがはじめて用意されています。
決勝当日は大変な混雑ぶりで、その最前列に特別エリアが用意されているのはありがたい限りです。
レースの今を逃さないオリジナルラジオ
レースのリアルタイム実況・解説を聴けるオリジナルラジオも利用可能。レースの状況のみならず、戦略や無線の臨場感のあるやり取りなどを、会場のどこにいても音声で楽しむことができます。土曜日と日曜日には、1日1台限定の特別仕様の「P1 Radio」も。幸運にも当たった方はPaddock Tourに招待されます。ラジオの受け取りは会場内に設置された複数の「ラジオタワー」にて。
会場のどこにいても実況が聴けるオリジナルラジオ
会員は10%オフ、ファストレーンで快適にお買い物
公式グッズ販売ストア「F1 Store」の利用で、10%キャッシュバック(上限3,000円)の購入特典があります(※利用には事前登録が必要)。
2つのFANZONEでは、優先入店や優先会計が可能になるファストレーンも利用可能。F1 Storeは混雑時には数時間待ちになることもあるので、ファストレーンは非常にありがたい特典です。
数時間待ちのF1Shopも、ファストレーンなら快適
疲れた体を癒す「リカバリールーム」
ファンゾーンの「アメックスレーシングクラブ」内には、レース観戦の合間に一息つけるリカバリールームも用意されています。
リカバリールームでは、リラックスチェアやドリンクの提供も
紹介したエリア・特典の利用条件
トラックサイドラウンジの最上段と、ステージ前のビューイングエリアの2つが、「プラチナ・カード会員限定」の特典。その他の特典は「アメリカン・エキスプレスのカード会員」が対象です。
アメックス会員以外も楽しめるファンゾーン
会場ではアメックスファンゾーンとして、どなたでも参加できる「アメックスレーシングクラブ」もあります。
F1をモチーフにしたミニゲーム、セルフィースタジオ、自動生成ムービー体験、携帯ストラップ&チャームのカスタマイズ体験など、アメックス会員以外でも楽しめるスペースです。
入口にはプラチナ・カードをモチーフにしたオブジェも。フォトスポットにおすすめ。
チケット先行販売、入会キャンペーンもあり
2026年、アメックスは会員限定に「F1パドッククラブ」での観戦チケットであるパドッククラブプライベートスイートに加え、指定席、自由席の3種類の人気の観戦エリアのチケットの先行販売を行いました。
またパドッククラブ限定の特典として、名古屋駅と鈴鹿サーキット間のシャトルバスも3日間運行。快適な移動をサポート。
さらにプラチナ・カードの新規入会者を対象に、FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026 をより特別に楽しめる限定特典も用意されていました。
F1をより楽しみたいなら、アメリカン・エキスプレスのカードで、もっと特別な体験を求めてみてはいかがでしょうか。
池田星太 いけだせいた 株式会社Nobol代表。大人のクレジットカード＜オトクレ＞編集長、キャッシュレス・クレジットカード専門家。一般カードからゴールドカード、ブラックカードまで幅広く利用し、取材などを通じて、利用者に役立つ情報をメディア・雑誌で発信中。 この著者の記事一覧はこちら