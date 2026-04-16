開催：2026.4.16

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 3 - 1 [ロッキーズ]

MLBの試合が16日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとロッキーズが対戦した。

アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。

1回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 1-0 COL、5番 キャメロン・スミス 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 2-0 COL

2回表、7番 ウィリー・カストロ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 HOU 2-1 COL

3回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-1 COL

試合は3対1でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのホセ・キンタナで、ここまで0勝1敗0S。アストロズのデロスサントスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 11:56:21 更新