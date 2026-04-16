開催：2026.4.16

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 2 - 11 [カブス]

MLBの試合が16日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。

1回裏、1番 トレー・ターナー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 CHC

3回表、1番 ニコ・ホーナー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 1-1 CHC、さらにキャッチャーが悪送球でカブス得点 PHI 1-2 CHC、ピッチャー ヘスス・ルサルドがワイルドピッチでカブス得点 PHI 1-3 CHC

5回表、1番 ニコ・ホーナー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでカブス得点 PHI 1-5 CHC

6回表、9番 マット・ショー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 PHI 1-7 CHC、1番 ニコ・ホーナー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 1-9 CHC

7回表、6番 ダンスビー・スワンソン 9球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 PHI 1-10 CHC

9回表、6番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 PHI 1-11 CHC

9回裏、3番 ブライス・ハーパー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-11 CHC

試合は2対11でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスの今永昇太で、ここまで1勝1敗0S。負け投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで1勝3敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.261。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で6.0回を投げ、3安打（1本塁打）、1失点、11奪三振、防御率は2.45となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 10:42:16 更新