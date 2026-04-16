ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１６日に放送され、ポイントを集めて活用する通称「ポイ活」について特集した。

番組では出演者らがそれぞれの「ポイ活」についてトークが発展。櫻坂４６の松田里奈は「カードを出してポイントは集めているが、うまく活用できているかは自信がない。ためているだけです」と明かした。

同局の江藤愛アナウンサーは「好きな鍋のサイトがあるのですが、毎日そのアプリにログインするだけでポイントがもらえて５０００円分くらいたまっているんです。それで鍋を買ったり炊飯器を買ったりするんです」。古田敬郷アナは「私はスーパーなどでスマートフォンを提示してポイントをためて…けっこうたまっていますよ」と胸を張った。

総合司会の安住紳一郎アナは「面倒くさくてためないこともあるんだけど、航空会社のマイレージはマメにやるようにしているのと、カードも使った額でマイルに返還するプランには入っているけど、それも年間で（年会費を）３０００円とか４０００円とられていて、元を取っているのかどうかな〜というモヤモヤした気持ちになってる。プラン料金ペイしているのかなとモヤモヤしている」と明かし、共演者を苦笑いさせていた。