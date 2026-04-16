― ダウは72ドル安と3日ぶりに反落、ＩＴ・ハイテク株への買いは続きNASDAQとS&P500は最高値更新 ―

ＮＹダウ 　　　48463.72 ( -72.27 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7022.95 ( +55.57 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24016.02 ( +376.94 )
米10年債利回り　　4.283 ( +0.037 )

ＮＹ(WTI)原油 　　91.29 ( +0.01 )
ＮＹ金 　　　　　4823.6 ( -26.5 )
ＶＩＸ指数　　　　18.17 ( -0.19 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　58570 ( +210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　58590 ( +230 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース