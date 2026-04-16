米国市場データ ＮＹダウは72ドル安と3日ぶりに反落 （4月15日）
― ダウは72ドル安と3日ぶりに反落、ＩＴ・ハイテク株への買いは続きNASDAQとS&P500は最高値更新 ―
ＮＹダウ 48463.72 ( -72.27 )
Ｓ＆Ｐ500 7022.95 ( +55.57 )
ＮＡＳＤＡＱ 24016.02 ( +376.94 )
米10年債利回り 4.283 ( +0.037 )
ＮＹ(WTI)原油 91.29 ( +0.01 )
ＮＹ金 4823.6 ( -26.5 )
ＶＩＸ指数 18.17 ( -0.19 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58570 ( +210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58590 ( +230 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48463.72 ( -72.27 )
Ｓ＆Ｐ500 7022.95 ( +55.57 )
ＮＡＳＤＡＱ 24016.02 ( +376.94 )
米10年債利回り 4.283 ( +0.037 )
ＮＹ(WTI)原油 91.29 ( +0.01 )
ＮＹ金 4823.6 ( -26.5 )
ＶＩＸ指数 18.17 ( -0.19 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58570 ( +210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58590 ( +230 )
※( )は大阪取引所終値比
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