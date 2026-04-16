KEY TO LIT岩崎大昇、山下智久の提供曲を弾き語り 映画『正直不動産』シーン＆メイキング解禁
俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）について、山下が作詞を手がけた楽曲「優しい世界」を、KEY TO LITの岩崎大昇（崎＝たつさき）が劇中で弾き語りするシーンの本編映像と、メイキングを収めた特別映像が16日、解禁となった。
【画像】映画『正直不動産』メイキング（別カット）
本楽曲は、山下が独立前の事務所の後輩にあたる岩崎に「プレゼントしたい」という想いから詞を提供した。『正直不動産』らしいまっすぐなメッセージが印象的で、その完成度の高さに製作陣も感服したという。
岩崎演じるヒロトが高校時代に書いた曲という設定のため、山下は「高校生が歌うようなまっすぐな歌を書いてほしいと言われたので、自分も学生時代を思い出しながら、ピュアな気持ちで書かせていただきました。」と、制作の裏側を明かしている。
映像内では、同級生・月下（福原遥）の前で路上ライブを行い「優しい世界」を披露するヒロトの姿が描かれる。本楽曲は学生時代の月下の背中を押した重要な一曲でもあり、ヒロトの弾き語りに目を潤ませながら笑顔で聴き入る月下の姿が印象的だ。
さらに、ギター練習に挑む岩崎のメイキング映像も収録されており、役作りに真摯に向き合う姿が伺える。岩崎は撮影を振り返り、「ギターを弾き語るシーンが撮影スケジュールの最初にまとまっていて、その山を乗り越えて、最後に山下くんと会うという…すごく乗り越えた感がありました」とコメント。また、本作で初共演を果たした山下との思い出については、「最初に会ったときに握手をして、『よろしく！』と声をかけていただきました」と明かし、「先輩である山下くんと共演できたことがうれしかったです」と語っている。さらに、先輩・山下と笑顔で熱いハグを交わすメイキング写真も解禁された。
映像にはそのほか、風にあおられたヒロトのギターが永瀬の元へ渡り、なぜか永瀬がギターを弾いている印象的なシーンや、映画で描かれる不動産問題の一つ「定期借家契約」を理由に立ち退きを宣告されているヒロトのアパートを月下が訪れる場面など、本編の気になるカットも収められている。
シーズン２、そしてスペシャルドラマを経て映画化された本作について岩崎は、「夢や葛藤が描かれていて、心に刺さるハートウォーミングな作品でありながら、コメディとしても楽しめる作品」とコメント。なかでも、「ギター、ライブシーン、歌っているシーンは特に見どころ」と語り、「練習時間をかけて臨んだので、すごくいいシーンになったと思います」と手応えを明かした。
2022年に放送され、その反響の大きさから2024年1月にはスペシャルドラマを挟み、続編となる「シーズン２」も制作、そして、昨年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めたドラマ『正直不動産』。原作は累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の人気漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊23巻）。『クロサギ』の夏原武が原案を手掛け、客と業者の情報格差にスポットを当て、不動産業界の闇に切り込んだ内容となる。
ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（ながせさいち／山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、今までのお仕事ドラマとは一線を画す、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品として多くのファンを魅了してきた。
【画像】映画『正直不動産』メイキング（別カット）
本楽曲は、山下が独立前の事務所の後輩にあたる岩崎に「プレゼントしたい」という想いから詞を提供した。『正直不動産』らしいまっすぐなメッセージが印象的で、その完成度の高さに製作陣も感服したという。
映像内では、同級生・月下（福原遥）の前で路上ライブを行い「優しい世界」を披露するヒロトの姿が描かれる。本楽曲は学生時代の月下の背中を押した重要な一曲でもあり、ヒロトの弾き語りに目を潤ませながら笑顔で聴き入る月下の姿が印象的だ。
さらに、ギター練習に挑む岩崎のメイキング映像も収録されており、役作りに真摯に向き合う姿が伺える。岩崎は撮影を振り返り、「ギターを弾き語るシーンが撮影スケジュールの最初にまとまっていて、その山を乗り越えて、最後に山下くんと会うという…すごく乗り越えた感がありました」とコメント。また、本作で初共演を果たした山下との思い出については、「最初に会ったときに握手をして、『よろしく！』と声をかけていただきました」と明かし、「先輩である山下くんと共演できたことがうれしかったです」と語っている。さらに、先輩・山下と笑顔で熱いハグを交わすメイキング写真も解禁された。
映像にはそのほか、風にあおられたヒロトのギターが永瀬の元へ渡り、なぜか永瀬がギターを弾いている印象的なシーンや、映画で描かれる不動産問題の一つ「定期借家契約」を理由に立ち退きを宣告されているヒロトのアパートを月下が訪れる場面など、本編の気になるカットも収められている。
シーズン２、そしてスペシャルドラマを経て映画化された本作について岩崎は、「夢や葛藤が描かれていて、心に刺さるハートウォーミングな作品でありながら、コメディとしても楽しめる作品」とコメント。なかでも、「ギター、ライブシーン、歌っているシーンは特に見どころ」と語り、「練習時間をかけて臨んだので、すごくいいシーンになったと思います」と手応えを明かした。
2022年に放送され、その反響の大きさから2024年1月にはスペシャルドラマを挟み、続編となる「シーズン２」も制作、そして、昨年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めたドラマ『正直不動産』。原作は累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の人気漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊23巻）。『クロサギ』の夏原武が原案を手掛け、客と業者の情報格差にスポットを当て、不動産業界の闇に切り込んだ内容となる。
ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（ながせさいち／山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、今までのお仕事ドラマとは一線を画す、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品として多くのファンを魅了してきた。