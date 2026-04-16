石橋貴明の長女・穂乃香、愛娘とタイ満喫「次いつ行けるかなーってネットで航空券眺めた」
とんねるず・石橋貴明の長女で女優の石橋穂乃香が、4月30日に自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日を夫婦で祝う様子を投稿し、反響が集まっている。
【写真】石橋穂乃香&愛娘、プールサイドでリラックス
石橋は2021年7月に一般男性と結婚。2022年5月、自身のInstagramにて第1子を出産したことを報告。父親の貴明にとって初孫となる。
そんな石橋は「I left my heart in Thailand…」と英語で思いをつづり、初めて訪れたという東南アジア・タイを振り返り「初めて行ったタイが最高すぎて、帰国したその夜に次いつ行けるかなーってネットで航空券眺めた、、、そんな国初めて、、、」と、すっかり同国に魅了された様子。
そんな石橋は、プールサイドで愛娘と水着姿で笑顔を見せるショットのほか、たくさんのタイの思い出を写真でシェア。コメント欄には「いいですね」と羨む声のほか「娘ちゃんのグラサンをかけている姿が、どことなく貴明じぃじに似てる気がしますね」といった指摘も入っている。
引用：「石橋穂乃香」Instagram（@honoohno）
【写真】石橋穂乃香&愛娘、プールサイドでリラックス
石橋は2021年7月に一般男性と結婚。2022年5月、自身のInstagramにて第1子を出産したことを報告。父親の貴明にとって初孫となる。
そんな石橋は「I left my heart in Thailand…」と英語で思いをつづり、初めて訪れたという東南アジア・タイを振り返り「初めて行ったタイが最高すぎて、帰国したその夜に次いつ行けるかなーってネットで航空券眺めた、、、そんな国初めて、、、」と、すっかり同国に魅了された様子。
そんな石橋は、プールサイドで愛娘と水着姿で笑顔を見せるショットのほか、たくさんのタイの思い出を写真でシェア。コメント欄には「いいですね」と羨む声のほか「娘ちゃんのグラサンをかけている姿が、どことなく貴明じぃじに似てる気がしますね」といった指摘も入っている。
引用：「石橋穂乃香」Instagram（@honoohno）