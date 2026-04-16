「初選出14人はアツい」異例の高校生4人がメンバー入り　新生バレー女子代表に高まる期待「良い選考」

大雲ら4人の高校生が登録メンバー入りを果たした(C)産経新聞社

日本バレーボール協会は4月15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表した。

今回の選考では、主力として実績を積んできた選手たちを軸に据えつつ、将来を見据えた若手の積極的な抜擢が目立つ構成となった。

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注目は4人が選出された高校生プレーヤーだ。アウトサイドヒッターに忠願寺莉桜（東九州竜谷高3年）と大雲舞子（八王子実践高2年）、ミドルブロッカーに山下裕子（共栄学園高3年）、セッターに小林天音（下北沢成徳高2年）が選ばれている。

女子日本代表は、昨年2月にフェルハト・アクバシュ新監督が就任。今回のメンバー選出を受け、2028年ロサンゼルス五輪に向けての新体制が本格的にスタートしたことになる。6月からはカナダ、フィリピン、日本が舞台となるネーションズリーグが開幕。さらに8月には中国・天津でアジア選手権、9月には名古屋で第20回アジア大会が行われる。2年後の五輪を見据え、各大会を戦って行く中で、メンバーが絞り込まれていく。まさに、登録メンバー37人は長く激しい競争へのスタートラインに立った。