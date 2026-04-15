タレントのヒロミ（61）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、過去に特許を取得した経験があることを明かした。

番組テーマは「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」。物価高騰で人々の生活が苦境に陥る中、専門家たちからは目からウロコの生活術が披露された。

ヒロミは「俺、昔、特許を取ったことがある」と打ち明け、驚かせた。まだスマートフォンの登場前のことだという。

「携帯電話がパカッと（開く形に）なっていた時があったじゃないですか？その時に、よく女の人がご飯食べた後とかにパカッと開けて、ここ（液晶で鏡代わりに）見ている人がいたから、携帯のここがミラーになっていたらいいのになと思って、それを特許に出したら、通って」

ただ、そこに大きな落とし穴があった。「あの当時、携帯って凄くいっぱい種類があった。それに全部対応すると、型を取らなきゃいけないから、型代だけで何千万にもなるから、これやってらんねえ！って」。結局、大もうけは夢に終わったようだ。

またヒロミは、特許のアイデアを「誰にもしゃべっちゃいけないの」とも明かした。「しゃべって、“誰かが知っている事実だと、特許が通らないから、絶対にしゃべらないで下さい”って言われた」と説明。その上で「さんまさんは絶対無理ですよ。しゃべるから」と、MCの明石家さんまをいじっていた。