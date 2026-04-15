京都府南丹市で行方不明だった安達結希くん（11）の遺体が14日、同市内の山林で発見された事件。

15日放送の情報番組『ひるおび』（TBS系）では、警察による結希くんの自宅の家宅捜索や捜査の進展について専門家を交えて解説した。

結希くんは3月23日から行方不明となり、29日に通学用かばん、4月12日に結希くんのものとみられるスニーカーが見つかり、13日に結希くんの自宅から北東に7.7キロ離れた場所で子供の遺体が発見。司法解剖の結果、14日に遺体が結希くんのものと判明したが、死因について京都府警は「不詳」と説明している。

また、23日午前に結希くんは卒業式に出席するため、小学校に隣接した学童保育施設の駐車場まで父親に車で送ってもらった後に、行方不明になったとされているが、学校の防犯カメラに結希くんの姿が映っていないなど、解明されていない点もまだ多い。

京都府警は15日、死体遺棄容疑で結希くんの自宅の家宅捜索を行い、複数の親族から任意で事情を聞くなど、慎重に事件の経緯を調べているという。

MCの恵俊彰（61）が「やはり一昨日発見された遺体の場所に、やっぱり何らかの形で、第三者が運んだという風に警察は見てるっていうことですか？」と、ゲスト解説者の元刑事の森雅人氏に解説を求めた。

森氏は「そうですね、我々の目から見ても明らかに状況的に第三者が介在したんじゃないかなっていう状況はあると思うんですね。靴の発見現場から、結希くんのご遺体が発見された現場まで結希君が歩いて行ったとは到底考えられない距離とその地形ですよね。そういったところからも、警察も第三者が介在した可能性が非常に強いと見て、死体遺棄容疑で裁判所から 許可状を得たということになりますね」と説明。

また、恵が、警察がメジャーで何かの距離を測っていると指摘しつつ、「もういよいよ建物の中に入って何やら捜索を始めているのではということもありましたけど何を調べているんでしょう」と、家宅捜索について質問すると、ゲスト解説者の法科学研究センター所長の雨宮正欣氏は、証拠物を採取する場合、どの地点で取ったかを記録することが重要だと解説した。

解説を受け、恵は「だから監督、だからここでやはり調べたものが、 どういうことで亡くなったのかとか、 そういうことに繋がってくるということのようです」と水曜コメンテーターの青山学院大学陸上部監督の原晋氏（59）に水を向けた。

すると、原氏は「そもそも、私は事実認識をしなきゃいけないということで、我々国民目線からするとですね『お父さんが小学校まで運びました』という証言があるわけなんですけど も、でも、”じゃあそれ見た人いるんですか？”、”カメラで捉えられてるんですか？”というところで、そこの事実がはっきりされてるんですかね？」と疑問を呈した。

続けて、「本当に送れているのか、送ってないのか、まあそこから紐解いていくとですね、 なんとなくのこの事件性等々が、AなのかBなのかっていうのが分かってくるような気がするんですね。だからそこの事実をどう落とし込んでいくかという作業から始めていくべきなのかなという風に感じますね」と持論を展開。

恵も、3月25日からの情報提供を大きく呼びかけた公開捜索によって数多くの情報提供があった一方で「やっぱり目撃情報がないということで、昨日も森さんがお伝えしましたけど、そのいくつかの謎の中のひとつなんですけれども、その空白の30分と言われている午前8時過ぎでしたっけ。学校に送ったという風に言われております。学童保育の目の前」と、原氏が指摘した疑問点に「謎の中のひとつ」と同意。

原氏は「ご家族からのコメントが全くこちらでは情報が入ってないので、何ともこれ我々は言えないんですよね。ただ警察としては、事実をこれから積み上げていって、いろんな冤罪等々がないような形で、事実に基づいて捜査を進めていただきたいなという風に僕は思いますね」と、適切な捜査の進展を願った。