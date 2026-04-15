岡田将生、染谷将太が「大好き」 中条あやみに指摘され照れ
岡田将生が主演、染谷将太が共演するドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の放送直前！スペシャルプレミアイベントが15日、都内にて開催。約10年ぶりの共演となった岡田と染谷が、仲の良さを見せつけた。
【写真】岡田将生×染谷将太が仲の良さを見せつけた『田鎖ブラザーズ』スペシャルプレミアイベントの様子
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えた田鎖真（岡田）と田鎖稔（染谷）による“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。
本作で約10年ぶりの共演となった岡田と染谷だが、仲の良さは相変わらず。この日は第1話と第2話の先行上映を挟んでのトークイベントとなり、ドラマを初めて視聴者に届けることに緊張ぎみだった岡田が、最初のあいさつの言葉に詰まってしまう場面もあった。それに合わせて染谷も溜めてコメントし、岡田が肘で小突くなど、親しい関係性をのぞかせた。
2人は作中で兄弟役を演じており、「第1〜2話で“兄弟感”をすごく出せたと思っています」と手応えを語り、ドラマ内でも良い関係性が表現できたと自信を見せた岡田。公式のInstagramでも仲の良さが伝わる動画が公開されており、「めちゃくちゃ仲良いんです」と自ら言葉にするほど親密な様子。
イベントには2人のほか、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗、MCとしてJPも登壇し、岡田と染谷について、岸谷は「岡田まーくんと染谷しょうちゃんは、本当に優しいナイスガイ。ハートの温かい2人なんですよね」と人柄に太鼓判。さらに「カメラが回るとサスペンスで厳しい世界に入っていかなきゃならないのですが、それ以外はとっても明るい現場です」と雰囲気の良さを絶賛した。
イベントでは、キャスト陣の知られざる一面に迫る「〇×事情聴取」という企画を実施。いくつかの質問に〇×で答えるという単純な内容だったが、「リラックスするルーティーンはある？」という質問にひとりだけ×を出してしまった岡田が、自分にもあるかどうか複雑に考え出してしまう一幕もあった。
その際、隣の染谷に相談し出した岡田に対し、トーク中の中条から「私語を慎んでもらっていいですか？」と注意が入る場面も。「岡田さんは染谷さんのことが大好きだから」とも言われてしまい、岡田は「わかったわかった！」と照れながらその後の言葉をさえぎっていた。
さらにこの日は、田鎖ブラザーズの幼少期を演じる野田悠月と金子拓真がサプライズゲストとして登場。岡田と染谷に絵をプレゼントし、こちらもほっこりした関係性を見せていた。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は、TBS系にて4月17日より毎週金曜22時放送（初回は15分拡大）。
【写真】岡田将生×染谷将太が仲の良さを見せつけた『田鎖ブラザーズ』スペシャルプレミアイベントの様子
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えた田鎖真（岡田）と田鎖稔（染谷）による“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。
2人は作中で兄弟役を演じており、「第1〜2話で“兄弟感”をすごく出せたと思っています」と手応えを語り、ドラマ内でも良い関係性が表現できたと自信を見せた岡田。公式のInstagramでも仲の良さが伝わる動画が公開されており、「めちゃくちゃ仲良いんです」と自ら言葉にするほど親密な様子。
イベントには2人のほか、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗、MCとしてJPも登壇し、岡田と染谷について、岸谷は「岡田まーくんと染谷しょうちゃんは、本当に優しいナイスガイ。ハートの温かい2人なんですよね」と人柄に太鼓判。さらに「カメラが回るとサスペンスで厳しい世界に入っていかなきゃならないのですが、それ以外はとっても明るい現場です」と雰囲気の良さを絶賛した。
イベントでは、キャスト陣の知られざる一面に迫る「〇×事情聴取」という企画を実施。いくつかの質問に〇×で答えるという単純な内容だったが、「リラックスするルーティーンはある？」という質問にひとりだけ×を出してしまった岡田が、自分にもあるかどうか複雑に考え出してしまう一幕もあった。
その際、隣の染谷に相談し出した岡田に対し、トーク中の中条から「私語を慎んでもらっていいですか？」と注意が入る場面も。「岡田さんは染谷さんのことが大好きだから」とも言われてしまい、岡田は「わかったわかった！」と照れながらその後の言葉をさえぎっていた。
さらにこの日は、田鎖ブラザーズの幼少期を演じる野田悠月と金子拓真がサプライズゲストとして登場。岡田と染谷に絵をプレゼントし、こちらもほっこりした関係性を見せていた。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は、TBS系にて4月17日より毎週金曜22時放送（初回は15分拡大）。