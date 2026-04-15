今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの様子。横になってくつろいでいた猫ちゃんでしたが、おしりの方に注目すると、あるおもしろい現象が起きていたそうです。その内容は…。投稿はThreadsにて、2.5万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから、注目されていました。

【写真：ネコの『おしり』をふと見たら、『まさかの光景』が……『奇跡的な瞬間』に爆笑】

あんちゃんくらいになるとお尻から虹が出る

今回、Threadsに投稿したのは「あんぱん」さん。登場したのは、猫のあんちゃんです。

投稿は、横になっているあんちゃんのおしりについて取り上げたもの。横になっていた、あんちゃん、そのおしりをよく見てみると…。なんとおしりあたりに「虹」がささっているではありませんか。まるで、おしりから虹が出ているみたいです。これは、なかなか拝めないミラクルショット。なんだか笑いもこみ上げてきますね。

あんちゃんのミラクルショットに猫好き爆笑

おしりから虹が出ていたあんちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お尻からは夢と希望しか出ないのよ、マジでマジで」「世界中に放って平和にして欲しい」「虹を産むにゃん」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、おしりから虹を出していたあんちゃんを見て、笑ってしまったみたいですね。

Threadsアカウント「あんぱん」では、猫のあんちゃんとぱんちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫好きにはたまらない可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「あんぱん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。