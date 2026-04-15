トラウデン直美、馬術の初級指導者資格を取得 昨年会見での発言を有言実行
【モデルプレス＝2026/04/15】モデルでタレントのトラウデン直美が2026年4月15日、都内で開催された「2027 ミス・ティーン・ジャパン開催発表会」に、女優の新川優愛、平祐奈とともに出席。馬術の指導者資格を取得したことを報告した。
【写真】馬術の指導者資格取得した26歳美女モデル、鍛え上げられた美腹筋
新年度が始まったということで、今年度やってみたいことを聞かれた新川は「もう何年も使っている電子レンジがあるんですけど、いろんな機能があって。メニューが50とかまであるのに、ほぼレンジしか使っていないんです。なので、お菓子を作ってみたりパンを焼いてみたり、電子レンジを活用したいです」と口に。平も「わかる〜！」と頷き、新川は「いっぱい出来るはずなのに、ほぼ使っていないのはもったいないと思うので、今年は電子レンジを最大限活かしたいです。楽しそうだし、子どものおやつとかも含めて活用したいと思っています」と語った。
トラウデンは「私は4月がとにかく苦手で。ソワソワしちゃう。みんなが新しいことを始めているのに、私はどうしよう…みたいにソワソワしちゃうので、4月はスルーって決めてます！」ときっぱり。新しいことは意識しない、と決めて過ごしていると打ち明けた上で「去年のこの場で、『馬術の指導者資格を取ります！』って宣言していたと思うんですけど、取れました！」と2025年4月に行われた「2026 ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会にて「馬術の指導者資格も今年、取りたいなと思って、今、頑張っています」と話していたことを振り返った。
続けて「初級指導者資格をゲットしたので、馬術を教えられるようになりました」「1個目標を達成したから、4月はスルーでもOKです」と胸を張っていた。また、平は「始めたことで言うとコンブチャ。コンブチャっていう菌があるんですけど、それを株から育て始めました」とコメント。「発酵させるんですよ。生きた乳酸菌をそのままとれるので。ペットを育てるような感じで」と明かし、温度や入れる砂糖、紅茶の量によって味が違うと説明。「愛おしく見守っています」と微笑んでいた。
さらに、今出場者としてミス・ティーン・ジャパンに出るのであればどんな特技を披露するか、と聞かれた新川は「私何も披露出来ることがなくて…」としつつ「ただ、歌は歌えないんですけど、口パクはうまいんですよ」とアピール。新川は「曲に合わせてあたかも自分が歌っているかのように振る舞える」と明かし「やり続けて9年ぐらいになります。出るとなったらですよ！？ミス・ティーンに出るとなったらやりますけど、他では出来ないです！」と念押しした。
緊張の乗り越え方について話す場面にて、トラウデンは「緊張してるな〜って思った瞬間に『うわ、緊張してるじゃん』『かわいいじゃん、緊張して』って自分を自分でおもしろがる」と告白。新川は緊張をすると体が固まってしまうことが多いと言い「緊張で固まっちゃって、ってなって後悔するのが嫌なので、ストレッチをします。今もドラマの現場でもやっていることです」と話した。平は、思い込みが大事だと思っていると口にし「自分の一番リラックス状態の時のことを思い浮かべます。『緊張してない』って言い聞かせます」と説明した。（modelpress編集部）
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◆トラウデン直美、馬術の指導者資格取得を報告
新年度が始まったということで、今年度やってみたいことを聞かれた新川は「もう何年も使っている電子レンジがあるんですけど、いろんな機能があって。メニューが50とかまであるのに、ほぼレンジしか使っていないんです。なので、お菓子を作ってみたりパンを焼いてみたり、電子レンジを活用したいです」と口に。平も「わかる〜！」と頷き、新川は「いっぱい出来るはずなのに、ほぼ使っていないのはもったいないと思うので、今年は電子レンジを最大限活かしたいです。楽しそうだし、子どものおやつとかも含めて活用したいと思っています」と語った。
トラウデンは「私は4月がとにかく苦手で。ソワソワしちゃう。みんなが新しいことを始めているのに、私はどうしよう…みたいにソワソワしちゃうので、4月はスルーって決めてます！」ときっぱり。新しいことは意識しない、と決めて過ごしていると打ち明けた上で「去年のこの場で、『馬術の指導者資格を取ります！』って宣言していたと思うんですけど、取れました！」と2025年4月に行われた「2026 ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会にて「馬術の指導者資格も今年、取りたいなと思って、今、頑張っています」と話していたことを振り返った。
◆新川優愛「他では出来ない」特技アピール
さらに、今出場者としてミス・ティーン・ジャパンに出るのであればどんな特技を披露するか、と聞かれた新川は「私何も披露出来ることがなくて…」としつつ「ただ、歌は歌えないんですけど、口パクはうまいんですよ」とアピール。新川は「曲に合わせてあたかも自分が歌っているかのように振る舞える」と明かし「やり続けて9年ぐらいになります。出るとなったらですよ！？ミス・ティーンに出るとなったらやりますけど、他では出来ないです！」と念押しした。
緊張の乗り越え方について話す場面にて、トラウデンは「緊張してるな〜って思った瞬間に『うわ、緊張してるじゃん』『かわいいじゃん、緊張して』って自分を自分でおもしろがる」と告白。新川は緊張をすると体が固まってしまうことが多いと言い「緊張で固まっちゃって、ってなって後悔するのが嫌なので、ストレッチをします。今もドラマの現場でもやっていることです」と話した。平は、思い込みが大事だと思っていると口にし「自分の一番リラックス状態の時のことを思い浮かべます。『緊張してない』って言い聞かせます」と説明した。（modelpress編集部）
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