【ゼッテリア】アボカドを贅沢に使った「アボカドフェア」開催 新作バーガー3品を期間限定販売

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、4月22日(水)から期間限定で「アボカドフェア」を開催し、新商品3品を販売する。

販売は一部店舗を除く265店舗で、5月中旬までを予定(なくなり次第終了)。価格は税込590円〜640円。クリーミーなアボカドの味わいと、ビーフやえびとの多彩な組み合わせを楽しめるラインアップを展開する。

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〈アボカドビーフバーガー〉

価格:590円(税込)

ビーフ100%のパティに、ダイスカットしたアボカドとワカモレソースを合わせた構成。レタスやトマト、オーロラソースとともに、素材の味わいを引き立てる仕立てとなっている。

〈アボカドチーズバーガー〉

価格:640円(税込)

ビーフ100%のジューシーなパティにスライスチーズとダイスカットしたアボカドとワカモレソースを合わせ、レタス、スライストマト、特製オーロラソースを重ねた一品。

〈アボカドえびバーガー〉

価格:590円(税込)

プリプリサクサクのえびパティに、アボカドとワカモレソースを組み合わせた一品。スライストマトに加え、特製タルタルソースとサウザンソースで爽やかな味わいに仕上げている。

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〈販売概要〉

販売期間:2026年4月22日(水)〜5月中旬予定(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く265店舗(2026年4月15日時点)