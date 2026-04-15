タカラトミーアーツが展開する「ガチャ」から「プレデター マスククロニクル」が登場！

孤高のハンター「プレデター」映画シリーズ7作品に登場するマスクが、カプセルトイになりました！

タカラトミーアーツ ガチャ「プレデター マスククロニクル」

価格：1回400円（税込）

発売日：2026年4月下旬発売

種類：全11種（JUNGLE HUNTER PREDATOR、CITY HUNTER PREDATOR、SCAR PREDATOR、CELTIC PREDATOR、CHOPPER PREDATOR、WOLF PREDATOR、BERSERKER PREDATOR、FALCONER PREDATOR、TRACKER PREDATOR、FUGITIVE PREDATOR、FERAL PREDATOR）

対象年齢：15歳以上

本体サイズ：縦約50mm

販売場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

映画「プレデター」シリーズ、「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する「プレデター」たちのシンボリックアイテムとなる“マスク”をミニチュアサイズにしたガチャ（カプセルトイ）「プレデター マスククロニクル」が登場！

「プレデター」は、映画「プレデター」シリーズ、および「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する異星人で、個体ごとに異なる特徴的な“マスク”がシンボリックな地球外生命体です。

「プレデター」関連の映画シリーズは現在8作にのぼり、今回はその中の7作品に登場するそれぞれの“マスク”が一堂に会したボールチェーン付のミニチュアマスコットがカプセルトイになりました！

“マスク”の大きさは高さ約50mmとなっており、物理的なボリュームのみならず、ちらっと見えた瞬間に思わず“ギョッ”とするような異彩を放つ存在感もユニークな雑貨です。

ラインナップは、1987年公開の『プレデター』から2022年配信開始の『プレデター：ザ・プレイ』にわたるシリーズ7作の中に登場する主要な「プレデター」の “マスク”11種類が勢ぞろい！

歴代の映画シリーズを楽しむかのように“マスク”を並べてそれぞれに登場する「プレデター」をコレクションできるグッズとなっています。

お気に入りの作品に登場する“マスク”を身に着けたり、並べて飾ったり、個性溢れる歴代の「プレデター」たちを手に取って楽しめるグッズです。

JUNGLE HUNTER PREDATOR／CITY HUNTER PREDATOR

ラインナップ・作品名：左から）

・JUNGLE HUNTER PREDATOR『プレデター』（1987年）

・CITY HUNTER PREDATOR『プレデター2』（1991年）

1987年に公開された、アーノルド・シュワルツェネッガー氏主演の第1作『プレデター』

ジャングルで戦った「JUNGLE HUNTER PREDATOR」のマスクがラインナップされます。

さらに1991年公開の『プレデター2』でロサンゼルスを舞台に大暴れした「CITY HUNTER PREDATOR」も！

SCAR PREDATOR／CELTIC PREDATOR／CHOPPER PREDATOR

ラインナップ：左から）

・SCAR PREDATOR

・CELTIC PREDATOR

・CHOPPER PREDATOR

作品名：『エイリアンVSプレデター』（2004年）

2004年に公開された『エイリアンVSプレデター』からは、3種のマスクが登場。

「エイリアン」と「プレデター」が衝突した、インパクトある作品のマスクが忠実に再現されています。

WOLF PREDATOR

WOLF PREDATOR

作品名：『AVP2 エイリアンズVS.プレデター』（2007年）

2007年公開の映画『AVP2 エイリアンズVS.プレデター』のマスク。

「WOLF PREDATOR」の迫力あるマスクが立体化されています。

BERSERKER PREDATOR／FALCONER PREDATOR／TRACKER PREDATOR

ラインナップ：左から）

・BERSERKER PREDATOR

・FALCONER PREDATOR

・TRACKER PREDATOR

作品名：『プレデターズ』（2010年）

2010年公開の『プレデターズ』から、造形が細かい3種類のマスクが登場。

恐怖心が煽られる、ファン必見のグッズです。

FUGITIVE PREDATOR／FERAL PREDATOR

ラインナップ・作品：左から）

・FUGITIVE PREDATOR『ザ・プレデター』（2018年）

・FERAL PREDATOR『プレデター：ザ・プレイ』（2022年）

2018年に公開された、進化を遂げている近未来的な『ザ・プレデター』の「FUGITIVE PREDATOR」

「プレデター」とコマンチ族による300年前の闘いが描かれた、2022年公開の『プレデター：ザ・プレイ』からは、特徴的な「FERAL PREDATOR」のマスクがラインナップされます。

人気SFシリーズ「プレデター」の迫力満点のマスクを模ったカプセルトイ！

タカラトミー ガチャ「プレデター マスククロニクル」は、2026年4月下旬より、全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機にて順次登場します。

TM & © 20th Century Studios

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

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