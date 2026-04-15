◇東都大学野球春季リーグ戦第2週第2日 立正大 6―3 国学院大（2026年4月15日 神宮）

立正大の高田庵冬内野手（あんと、1年＝仙台育英）が3回にバックスクリーン右に飛び込む特大の先制の3号ソロ、9回1死二塁にも右越え2ランと1試合2ホーマーを放った。入学して間もないリーグ5試合目で早くも4発目の大爆発だ。1950年以降、同リーグで1年生春に4本塁打をマークしたのは1993年の今岡誠（現真訪、東洋大―阪神など）、2021年の佐々木泰（青学大―広島）の2人だけ。高田が早くもビッグネームに肩を連ねた。

末恐ろしい1年生スラッガーが神宮を席巻した。3回2死、カウント2―0からの141キロ直球をフルスイングすると打球は中堅右に弾んだ。「前の打者に変化球が抜けていたので、自分にはストレートが来ると。ベストの打席と感じています」。会心の一撃を振り返ると、9回の一時勝ち越し弾は外角高め直球を右越えに。「高めのボールにスピンをかけるには、いかに上から叩けるか。普段から意識しています」と胸を張った。

とはいえ100％満足はしていない。タイブレーク1イニング目の10回、6―3としなお2死満塁で空振り三振。「あそこは単打を狙ったんですけど」と頭をかいた。

宮城・仙台育英で高校通算32本塁打の実績を買いつつ、あえて重圧のかかるクリーンアップではなく、6番に据えた金剛弘樹監督も絶賛した。「いい場面で打ってくれた。三振はするけど、初球から思い切り振れるところが魅力」。

敵将の国学院大・鳥山泰孝監督はスター候補生の出現をあえて歓迎した。「魅力的な素晴らしいバッターですね。東都にまた1人魅力的な選手が出てきた」と切り出すと「もちろん我々も抑えないといけない。切磋琢磨（せっさたくま）ですよ」と話した。