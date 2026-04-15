都心で続けやすい個別英語習慣！ ANCHORパートナー「アンカースタジオ英会話」

記事ポイント アンカースタジオ英会話が東京都心で今後3年に10店舗の出店を計画しています。マンツーマン英会話が月謝制とオンライン対応で通いやすさを高めています。ジュニア向けレッスンが英検・TOEFL対策や留学準備にも対応しています。 アンカースタジオ英会話が東京都心で今後3年に10店舗の出店を計画しています。マンツーマン英会話が月謝制とオンライン対応で通いやすさを高めています。ジュニア向けレッスンが英検・TOEFL対策や留学準備にも対応しています。

アンカースタジオ英会話が、既存4店舗で会員数2,000名を突破した実績をもとに、東京都心での出店拡大を打ち出しています。

駅近の校舎とマンツーマン専門のレッスン体制が、仕事帰りや学校帰りでも通いやすい環境を支えています。

ジュニア向けコースもそろい、子どもから大人まで目的に合わせて学びやすい点も魅力です。

ANCHORパートナー「アンカースタジオ英会話」

ブランド名：アンカースタジオ英会話発表日：2026年4月7日運営会社：ANCHORパートナー株式会社中期計画：2029年9月までの3年間で東京都心に10店舗を出店予定既存実績：4店舗合計で会員数2,000名を突破

アンカースタジオ英会話は、麻布十番本校や豊洲校など既存校の成長を受けて、東京都心での通学先をさらに広げます。

各校が駅近の立地を重視しているため、英会話を生活動線の中に取り入れたい人にも利用しやすいスクールです。

マンツーマンレッスン

レッスン形式：マンツーマン受講形態：教室、オンライン対応内容：初心者、ビジネス、時事英語、トラベル英会話、帰国子女、TOEFL、IELTS、英検など完全オーダーメイド

マンツーマンレッスンは、一人ひとりの目的やレベルに合わせて内容を自由に組み立てられます。

人気の時間帯でも受講しやすく、旅行や仕事、資格試験など使いたい場面に合わせて学びやすい点が特徴です。

月謝制と料金設計

料金体系：月謝制支払い方法：前払い不要方針：グループレッスン並みの価格帯でマンツーマンを提供

月謝制は、多額の受講料をまとめて支払わずに始められるため、英会話を無理なく続けたい人に向いています。

料金面のハードルを抑えながらマンツーマンを選べる点も、通学を検討しやすい理由です。

講師体制

講師条件：全員が大学卒業資格を持つネイティブスピーカー出身地域：英・北米・オーストラリア圏採用率：1％台サポート：日本語が堪能な講師も常駐

講師陣は採用を絞り込み、レッスンの質を重視した体制を整えています。

日本語で相談できる講師もいるため、英会話が初めての人や子どもでも始めやすい環境です。

ジュニアコース

対象：小中高生学習形式：All English方式対応内容：英検、TOEFL対策、留学対策、フォニックス完全カスタマイズ、マンツーマン

アンカースタジオ英会話ジュニアは、英語を聞く量と話す量を増やしながら、一人ひとりの成長に合わせて学べます。

試験対策だけでなく、英語耳や発音の土台づくりまで視野に入れたい家庭にも選びやすいコースです。

豊洲校

店舗名：アンカースタジオ英会話 豊洲校所在地：東京都江東区豊洲5丁目5-20 EARTHWIND TOYOSU BLDG 2階アクセス：豊洲駅徒歩2分ネット受付：年中24時間電話受付：平日13:00〜20:00、土10:00〜18:00電話番号：03-5859-0303

豊洲校はオープンから1年で会員数200名を達成し、新規エリアでの需要の高さを示しています。

駅近の新築ビルにあり、通勤や通学のついでに立ち寄りやすい立地も魅力です。

アンカースタジオ英会話は、料金の始めやすさとマンツーマンの学びやすさを両立したい人に向いています。

東京都心で校舎が増えていけば、自宅や職場の近くで通える選択肢も広がりそうです。

子どもの英語学習から大人の資格対策まで目的に応じて選びやすい点も見逃せません。

アンカースタジオ英会話の紹介でした。

よくある質問

Q. アンカースタジオ英会話はどんな受講スタイルですか？

A. アンカースタジオ英会話はマンツーマン専門で、教室受講に加えてオンライン受講にも対応しています。

Q. アンカースタジオ英会話ジュニアでは何を学べますか？

A. アンカースタジオ英会話ジュニアでは、英検やTOEFL対策、留学準備、フォニックスなどに対応し、All English方式で学べます。

Q. 豊洲校はどこにありますか？

A. 豊洲校は東京都江東区豊洲5丁目5-20 EARTHWIND TOYOSU BLDG 2階にあり、豊洲駅から徒歩2分です。

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