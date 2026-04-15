映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』のキャストが正式発表された。アラゴルン役は、ヴィゴ・モーテンセンからジェイミー・ドーナンへ交代となる。

キャスト発表は、米シネマコンのワーナー・ブラザーズのプレゼンテーションで行われた。『フィフティ・シェイズ』シリーズや『ベルファスト』（2021）で知られるドーナンは、アラゴルンの通り名・ストライダー（馳夫）役としてクレジットされている。

オリジナル3部作からの復帰キャストは、フロド役のイライジャ・ウッド、ガンダルフ役イアン・マッケラン、そして本作で監督も兼任するゴラム役のアンディ・サーキス。さらに『ホビット』3部作より、スランドゥイル役のリー・ペイスも続投する。

新キャストとしてドーナンのほか、『タイタニック』（1997）ケイト・ウィンスレットがマリゴル役、「ホワイト・ロータス」『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』（2025）のレオ・ウッドールがハルヴァルド役で出演。なお、ウッドールは当初アラゴルン役候補として噂されていた。

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本作の舞台は、『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）より前の時代。アラゴルンを中心に、ゴラムの捜索を描く冒険物語になるとされている。脚本はJ・R・R・トールキンの原作を基に、オリジナル3部作のフラン・ウォルシュ＆フィリッパ・ボウエンに加え、フィービー・ギッティンズ、アーティ・パパゲオルギウが担当。プロデューサーには、ピーター・ジャクソン、ウォルシュ、ボウエンが名を連ねる

映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』は2027年12月17日に米国公開予定。

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