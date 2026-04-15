人気ゲーム実況者「三人称」、3人での活動を終了 鉄塔が脱退 「ことの発端となった件とは別の部分で…」【メンバーコメント全文】
YouTubeチャンネル登録者数約85万人のゲーム実況グループ「三人称」のぺちゃんこが15日、自身のXを更新し、ドンピシャ、鉄塔との3人での活動をきょう付けで終了すると発表した。
【全文あり】「女性複数人と関係」活動休止を発表した人気ゲーム実況者
三人称は、GANYMEDに所属するドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔からなるゲーム実況グループ。鉄塔はゲーム実況者だけでなく、賽助の名義で小説、エッセイを執筆しており、作家としても活躍している。
ぺちゃんこは「三人称は、ドンピシャ・ぺちゃんこ・鉄塔の3人での活動を、本日付けで終了することとなりました」と報告。「この約半年間3人で沢山話し合い、ことの発端となった件とは別の部分での鉄塔さんとの考え方の違いや価値観の違いが生まれ、別々の道へ進むという事が3人にとって最善という結論に至りました」と伝えた。
「15年間鉄塔さんと一緒にやってきて、ここで別々の道へ進むという決定は決して簡単なものではなく、今後も3人で活動していくという理想へ向かう話し合いをしていたのですが、当初皆様にお伝えしていた結果とは違う形になってしまって申し訳ありません」と謝罪し「ドンピシャ・ぺちゃんこは三人称として活動を続けます」とした。
鉄塔については2025年11月に自身のXで「彼女以外の女性複数人と関係を持っていた」と公表。活動を休止していた。
鉄塔も自身のXで活動終了について文章を投稿。「改めまして、この度はご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で「まず、SNS等で取り沙汰されていた件についてですが、皆様が懸念されているような法に触れる行為は一切ございません。その点ははっきりと否定させていただきます」と伝えた。
そして脱退する理由について話し合いの結果、「最終的には『別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るための唯一の選択である』という結論に、全員で辿り着きました」と説明していた。
【コメント】
■ドンピシャ
三人称より、今後の活動に関するご報告です。
今年で15周年を迎えた三人称ですが、3人での活動はここで切り替わり、鉄塔さんとは別の道を行く事となりました。
再び3人での活動を待ち望んでいた方々、ご期待に沿う事ができず、誠に申し訳ありません。
この約半年間本当に色んな事を考えました。
顔も合わせ話もしました。
考えながら、話し合い、また3人でできる方向で、ペーさんと活動はしておりましたが、発端となった件とは別で、価値観や方向性の違いが話し合いの中で浮き彫りになり、3人が一緒のグループとして活動していくのではなく、最終的にそれぞれが納得した形で別々の道を進むという結論に至りました。
正直この約半年という年月はとてもとても苦しい期間でした。本音をぶつけ合い、様々な事を考え、3人それぞれ苦しい思いをしたと思います。
3人で活動するのが理想というのは常にあった事で、その理想を皆様にお見せできないというのは大変心苦しい事ですし、申し訳ないです。
ドンピシャ・ぺちゃんこは三人称として活動を続けますが、これから新たな道へ行く鉄塔さんを、新たな道へ行くドンピシャ、ぺちゃんこを、どうか我々の決断をご了承頂き、どうか今後とも見守って頂けないでしょうか。
区切りとして、この3人を、長く応援して下さり、誠にありがとうございました。
違う形とはなりますが、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
2026年4月15日
三人称 ドンピシャ
■ぺちゃんこ
三人称から皆様へ、大切なお知らせです。
三人称は、ドンピシャ・ぺちゃんこ・鉄塔の3人での活動を、本日付けで終了することとなりました。
この結果を残念に思う方がたくさんいるというのは重々承知していますが、この約半年間3人で沢山話し合い、ことの発端となった件とは別の部分での鉄塔さんとの考え方の違いや価値観の違いが生まれ、別々の道へ進むという事が3人にとって最善という結論に至りました。
15年間鉄塔さんと一緒にやってきて、ここで別々の道へ進むという決定は決して簡単なものではなく、今後も3人で活動していくという理想へ向かう話し合いをしていたのですが、当初皆様にお伝えしていた結果とは違う形になってしまって申し訳ありません。
ドンピシャ・ぺちゃんこは三人称として活動を続けます。3人での活動はこれで最後となりますが、新たな道へ進む我々を今後とも見守っていただけると幸いです。
今までドンピシャ・ぺちゃんこ・鉄塔3人での三人称を応援してくださり、誠にありがとうございました。
新たな道へ進むドンピシャ・ぺちゃんこ、そして鉄塔を、引き続きよろしくお願いします。
2026年4月15日
三人称 ぺちゃんこ
■鉄塔
ゲーム実況グループ「三人称』を応援してくださっている皆様へ
2025年末にもお伝えした通り、自身の軽率な行動により、三人称のメンバーをはじめ、多くの方々に多大なるご迷惑をおかけいたしました。
改めまして、この度はご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
まず、SNS等で取り沙汰されていた件についてですが、皆様が懸念されているような法に触れる行為は一切ございません。その点ははっきりと否定させていただきます。
自粛期間中、これからの三人称の在り方について3人で何度も話し合いを重ねました。
その結果、最終的には「別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るための唯一の選択である」という結論に、全員で辿り着きました。
私自身も、自分の招いた事態の重さを鑑み、この決断がグループにとって最善であると深く納得しております。
15年という長い年月を3人で歩み、多くの方に支えていただいたにもかかわらず、このような形でのご報告となってしまい、本当に申し訳ありません。
今日まで「三人称鉄塔」としての活動を応援してくださり、心から感謝申し上げます。
私は今後、ドンピシャ、ぺちゃんことは別の道を歩むことになりますが、どうかこれからも2人の活動を温かく応援していただければ幸いです。
2026年4月15日
鉄塔
【全文あり】「女性複数人と関係」活動休止を発表した人気ゲーム実況者
三人称は、GANYMEDに所属するドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔からなるゲーム実況グループ。鉄塔はゲーム実況者だけでなく、賽助の名義で小説、エッセイを執筆しており、作家としても活躍している。
「15年間鉄塔さんと一緒にやってきて、ここで別々の道へ進むという決定は決して簡単なものではなく、今後も3人で活動していくという理想へ向かう話し合いをしていたのですが、当初皆様にお伝えしていた結果とは違う形になってしまって申し訳ありません」と謝罪し「ドンピシャ・ぺちゃんこは三人称として活動を続けます」とした。
鉄塔については2025年11月に自身のXで「彼女以外の女性複数人と関係を持っていた」と公表。活動を休止していた。
鉄塔も自身のXで活動終了について文章を投稿。「改めまして、この度はご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で「まず、SNS等で取り沙汰されていた件についてですが、皆様が懸念されているような法に触れる行為は一切ございません。その点ははっきりと否定させていただきます」と伝えた。
そして脱退する理由について話し合いの結果、「最終的には『別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るための唯一の選択である』という結論に、全員で辿り着きました」と説明していた。
【コメント】
■ドンピシャ
三人称より、今後の活動に関するご報告です。
今年で15周年を迎えた三人称ですが、3人での活動はここで切り替わり、鉄塔さんとは別の道を行く事となりました。
再び3人での活動を待ち望んでいた方々、ご期待に沿う事ができず、誠に申し訳ありません。
この約半年間本当に色んな事を考えました。
顔も合わせ話もしました。
考えながら、話し合い、また3人でできる方向で、ペーさんと活動はしておりましたが、発端となった件とは別で、価値観や方向性の違いが話し合いの中で浮き彫りになり、3人が一緒のグループとして活動していくのではなく、最終的にそれぞれが納得した形で別々の道を進むという結論に至りました。
正直この約半年という年月はとてもとても苦しい期間でした。本音をぶつけ合い、様々な事を考え、3人それぞれ苦しい思いをしたと思います。
3人で活動するのが理想というのは常にあった事で、その理想を皆様にお見せできないというのは大変心苦しい事ですし、申し訳ないです。
ドンピシャ・ぺちゃんこは三人称として活動を続けますが、これから新たな道へ行く鉄塔さんを、新たな道へ行くドンピシャ、ぺちゃんこを、どうか我々の決断をご了承頂き、どうか今後とも見守って頂けないでしょうか。
区切りとして、この3人を、長く応援して下さり、誠にありがとうございました。
違う形とはなりますが、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
2026年4月15日
三人称 ドンピシャ
■ぺちゃんこ
三人称から皆様へ、大切なお知らせです。
三人称は、ドンピシャ・ぺちゃんこ・鉄塔の3人での活動を、本日付けで終了することとなりました。
この結果を残念に思う方がたくさんいるというのは重々承知していますが、この約半年間3人で沢山話し合い、ことの発端となった件とは別の部分での鉄塔さんとの考え方の違いや価値観の違いが生まれ、別々の道へ進むという事が3人にとって最善という結論に至りました。
15年間鉄塔さんと一緒にやってきて、ここで別々の道へ進むという決定は決して簡単なものではなく、今後も3人で活動していくという理想へ向かう話し合いをしていたのですが、当初皆様にお伝えしていた結果とは違う形になってしまって申し訳ありません。
ドンピシャ・ぺちゃんこは三人称として活動を続けます。3人での活動はこれで最後となりますが、新たな道へ進む我々を今後とも見守っていただけると幸いです。
今までドンピシャ・ぺちゃんこ・鉄塔3人での三人称を応援してくださり、誠にありがとうございました。
新たな道へ進むドンピシャ・ぺちゃんこ、そして鉄塔を、引き続きよろしくお願いします。
2026年4月15日
三人称 ぺちゃんこ
■鉄塔
ゲーム実況グループ「三人称』を応援してくださっている皆様へ
2025年末にもお伝えした通り、自身の軽率な行動により、三人称のメンバーをはじめ、多くの方々に多大なるご迷惑をおかけいたしました。
改めまして、この度はご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
まず、SNS等で取り沙汰されていた件についてですが、皆様が懸念されているような法に触れる行為は一切ございません。その点ははっきりと否定させていただきます。
自粛期間中、これからの三人称の在り方について3人で何度も話し合いを重ねました。
その結果、最終的には「別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るための唯一の選択である」という結論に、全員で辿り着きました。
私自身も、自分の招いた事態の重さを鑑み、この決断がグループにとって最善であると深く納得しております。
15年という長い年月を3人で歩み、多くの方に支えていただいたにもかかわらず、このような形でのご報告となってしまい、本当に申し訳ありません。
今日まで「三人称鉄塔」としての活動を応援してくださり、心から感謝申し上げます。
私は今後、ドンピシャ、ぺちゃんことは別の道を歩むことになりますが、どうかこれからも2人の活動を温かく応援していただければ幸いです。
2026年4月15日
鉄塔