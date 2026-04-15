カズレーザーがMCを務めるドキュメントバラエティー「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」がいよいよ放送スタート！初回ゲストに生瀬勝久や中島裕翔ら、第2回ゲストにSnow Man・阿部亮平らが決定！

テレ東では4月16日（木）夜7時54分から、「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」を放送します。「同じ穴の頂」というタイトルで２回の特番放送を経て、待望のレギュラー化が決定！新木曜ゴールデンとして、いよいよ放送がスタートします！

さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人から憧れられ、尊敬され、愛される、選ばれし頂点が存在する！その頂に君臨する神様的存在（頂点サマ）を発掘&こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのか？を掘り下げ、その神業の限界に迫るドキュメントバラエティーです。

MCを務めるのは、特番放送に続いての出演となるメイプル超合金のカズレーザー。またレギュラーメンバーとして、バイきんぐ・小峠英二がこちらも特番に続いて出演するほか、初回ゲストには俳優の生瀬勝久、モデル・タレントの谷まりあ、俳優として活躍する中島裕翔、そしてモデル・俳優の佐田真由美が登場！初回の4月16日（木）は4人の豪華ゲストを迎え、夜7時54分から9時50分まで2時間のスペシャル放送でお届けします！

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特番放送では、どんな犬も「待て」させられる？「ペット業界の神様」や、マクドナルド従業員のトップに立つ「ポテトの神様」などが登場し、業界の頂に君臨する神様の驚きの神業が話題となりましたが、今回は「特殊メイクの頂点サマ」や「駐車技術の頂点サマ」など、さまざまな業界の頂点サマが登場。また、美味いグルメを作る人気店に「あなたより美味いグルメを作る人を教えてください！」と数珠つなぎで聞いていき、“日本一うまい頂点メシ”を探す企画「数珠つなぎグルメ」では、チャーハンの人気店が続々登場し、美味しそうなチャーハンに出演者たちも思わず大興奮！町中華の王道・チャーハンの頂点サマとは、一体どのお店なのか!?ぜひ放送をお見逃しなく！

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さらに、4月23日（木）放送も超豪華ゲストが決定！カズレーザーとプライベートでも仲がいいSnow Man・阿部亮平と、俳優の伊原六花が登場します。VTRでは「クレーン操縦士の頂点サマ」や「革製品修理職人の頂点サマ」などを紹介するほか、「数珠つなぎグルメ」の企画では阿部も大好きだと話す「ナポリタン」の人気店が登場！スタジオでは「同じ業界の頂点サマだと思う人」や「これまで“ギリギリ”だったなぁと思う経験」など、さまざまなエピソードトークで盛り上がりました！こちらも放送をお楽しみに。

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「どんな相手も眠らせるドライヘッドスパ VS 眠りたくない小峠英二」果たして勝負の行方は!?