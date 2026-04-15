カズレーザーがMCを務めるドキュメントバラエティー「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」がいよいよ放送スタート！初回ゲストに生瀬勝久や中島裕翔ら、第2回ゲストにSnow Man・阿部亮平らが決定！
テレ東では4月16日（木）夜7時54分から、「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」を放送します。「同じ穴の頂」というタイトルで２回の特番放送を経て、待望のレギュラー化が決定！新木曜ゴールデンとして、いよいよ放送がスタートします！
さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人から憧れられ、尊敬され、愛される、選ばれし頂点が存在する！その頂に君臨する神様的存在（頂点サマ）を発掘&こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのか？を掘り下げ、その神業の限界に迫るドキュメントバラエティーです。
MCを務めるのは、特番放送に続いての出演となるメイプル超合金のカズレーザー。またレギュラーメンバーとして、バイきんぐ・小峠英二がこちらも特番に続いて出演するほか、初回ゲストには俳優の生瀬勝久、モデル・タレントの谷まりあ、俳優として活躍する中島裕翔、そしてモデル・俳優の佐田真由美が登場！初回の4月16日（木）は4人の豪華ゲストを迎え、夜7時54分から9時50分まで2時間のスペシャル放送でお届けします！
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特番放送では、どんな犬も「待て」させられる？「ペット業界の神様」や、マクドナルド従業員のトップに立つ「ポテトの神様」などが登場し、業界の頂に君臨する神様の驚きの神業が話題となりましたが、今回は「特殊メイクの頂点サマ」や「駐車技術の頂点サマ」など、さまざまな業界の頂点サマが登場。また、美味いグルメを作る人気店に「あなたより美味いグルメを作る人を教えてください！」と数珠つなぎで聞いていき、“日本一うまい頂点メシ”を探す企画「数珠つなぎグルメ」では、チャーハンの人気店が続々登場し、美味しそうなチャーハンに出演者たちも思わず大興奮！町中華の王道・チャーハンの頂点サマとは、一体どのお店なのか!?ぜひ放送をお見逃しなく！
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さらに、4月23日（木）放送も超豪華ゲストが決定！カズレーザーとプライベートでも仲がいいSnow Man・阿部亮平と、俳優の伊原六花が登場します。VTRでは「クレーン操縦士の頂点サマ」や「革製品修理職人の頂点サマ」などを紹介するほか、「数珠つなぎグルメ」の企画では阿部も大好きだと話す「ナポリタン」の人気店が登場！スタジオでは「同じ業界の頂点サマだと思う人」や「これまで“ギリギリ”だったなぁと思う経験」など、さまざまなエピソードトークで盛り上がりました！こちらも放送をお楽しみに。
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また、SNSオリジナルコンテンツとして、特番で特に人気だった「ドライヘッドスパ界の神はサルを寝かせられるのか？」という企画に、今回は小峠が挑戦！ルールはドライヘッドスパ界の神・磯貝が小峠に施術を行い、制限時間15分で眠りに付かせられれば磯貝の勝利。耐えきれば小峠の勝利となり、番宣できる権利をゲットできます！どちらが勝つのかスタッフも固唾を飲んで見守りますが、勝負は予想外の結果に…!?動画は番組公式SNSで4月15日（水）夜7時から配信予定なので、こちらもぜひチェックしてみてください！
≪出演者コメント≫
■カズレーザー（メイプル超合金）
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収録はひたすら楽しかったですね。小峠さんがいるので、私はのびのびと適当にやらせてもらいました！見どころとしては、初回はぜひ、チャーハンを食べながら見てほしいです。ただひたすら美味いチャーハンを紹介するだけのコーナーがあるんですけど、そこがもうずっと腹が鳴ってました（笑）。
そして、次回のゲストはアイドル界の頂点サマ、Snow Manの阿部ちゃんでございます。阿部ちゃんとはプライベートでもよくしてもらっているんですけど、素晴らしいゲストが来てくださってありがたいです。ぜひ次回もご覧ください！
■小峠英二（バイきんぐ）
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いろんなジャンルの頂点の方々を見させていただいて、トップに君臨する人っていうのは、やっぱり生き方が違う感じがしましたね。頑張ったらそこに到達するっていうものでもなく、もうすべてを捧げないとその場所には行けない。そんなところに行っている人が数々見られましたね。本当にすごい人たちだなと、感服いたしました。なかなか他では見られない方たちがジャンジャン出てきますので、ぜひお楽しみに！
■生瀬勝久
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カズさんとは（大学の）先輩・後輩になるので、やりやすかったです。小峠さんはほとんど初対面だったと思うんですけど、すごく話しやすい方でしたね。
番組の内容が、頂点というか、ずぬけている人っていうので、僕もものすごく興味があったので、これからいろんなジャンルの人を見てみたいなと思いました。
すごく楽しい番組でしたし、見ている方が「ゲストで生瀬が来てほしい」って言ってくださったら僕の仕事が増えますので、ぜひ「また生瀬を呼んでくれ」とコメントを送ってください（笑）。
■谷まりあ
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いろいろな頂点を見ることができてすごく楽しかったんですけど、特に駐車の方の技術が本当にすごかったです。もう数ミリっていうところを停めているのが本当にかっこよくて…。私はできないんですけど、あそこまでできたらかっこいいなって思って、すごく憧れました。
いろいろなジャンルの頂点を見ることができますし、その頂点になった人たちはどんな人なのかを知ることができて、すごく楽しい番組になっていますので、ぜひ皆さんご覧ください！
■中島裕翔
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すごくニッチなカテゴリーの中でトップを決める番組でしたね。特に「クレーンゲームの頂点サマ」とかは、知らない方でもエキサイトするんじゃないかなと思うくらい、ドラマのようなクライマックスがあったりして、ハラハラドキドキしながら見させていただきました。今後どういう頂点サマが出てくるのか、すごく楽しみです。個人的には「お客様を一番沸かせることができる前説の頂点サマ」とか見てみたいですね。今回収録に参加させていただいて、自分が知らないものでもまるでスポーツを見ているかのような気分になる、そんなエキサイトする番組ですので、ぜひ皆さん見てほしいなと思います。
■佐田真由美
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収録を終えて、なんだか久しぶりに集中してテレビを見たって感じでした（笑）。ホントに視聴者気分で。特に「クレーンゲームの頂点サマ」はすごかったですね。クレーンゲーム界隈のことをもっと知りたいので、ぜひシリーズ化してください！タイトルが「頂点サマ」ということで、何かの頂点に立つ人ってやっぱり逸脱している人、そして何か一つのことをずっとやり続けている人が頂点に立つんじゃないかなって私なりに思っているので、それを見ることができて楽しかったです。皆さん、ぜひご覧ください！
≪スタッフコメント≫
<番組プロデューサー 手島功貴（テレビ東京 制作局）>
世の中には、同じ業界の人たちが口を揃えて「この人だけは別格！」とリスペクトする“頂点”の存在がいます。本番組では街で働く人たちへのガチの街録インタビューをきっかけに、そんな“選ばれし頂点サマ”を発掘。特番を経て、より深く、より広く“頂点”に迫るレギュラー番組へと進化しました。なぜその人は頂に立てたのか？神業の秘密とは？さらに、その技の限界値はどこなのか？リスペクトを持って徹底検証します。白熱する挑戦、素人さんのリアルな証言、思わず唸る凄技の数々。知られざるプロの世界を、これまで以上の熱量で気合いを入れてお届けします。ぜひご期待ください！
≪番組概要≫
【タイトル】 ～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ
【放送日時】 2026年4月16 日（木）夜7時54分～9時50分（初回2時間スペシャル）
毎週木曜夜7時54分～8時58分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
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【出演者】 MC：カズレーザー（メイプル超合金）
レギュラー：小峠英二（バイきんぐ）
ゲスト（4月16日放送回）：生瀬勝久、谷まりあ、佐田真由美、中島裕翔
ゲスト（4月23日放送回）：Snow Man・阿部亮平、伊原六花
進行：冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/choutensama/
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