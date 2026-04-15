吉野北人、思わず触れたくなるような透明感あふれる素肌を公開「いい体をファンに見せたい」
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が、ボディケアブランド「AGARISM Q+Me」のアンバサダーに就任し、新CMおよびメイキングインタビューが公開された。
【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人
新CMでは、吉野がリラックスした表情でベッドやソファでくつろぐ姿から始まり、シャワーシーンで実際にボディスクラブを使用する様子が描かれている。撮影後のインタビューでは、「いつもの衣装とは雰囲気も違って、少し肌が見えるような衣装を着させてもらっているので、新しい吉野北人を皆さんに見ていただけると思います」と爽やかな笑顔をみせた。
ブランドは、吉野の起用背景について「思わず触れたくなるような透明感あふれる美しい素肌と、性別や世代を問わず多くの人々を惹きつけるボーダーレスな魅力」が起用に至った理由だと説明。
さらにファンへのメッセージとして、「夏に向けて(体を)鍛えつつ、いい体を皆さんにさらにお見せできるように頑張っていますので」と自信あふれる姿でコメントを寄せた。
■吉野北人 メイキングインタビュー
――AGARISMのCM撮影はいかがでしたか？
最初から本当に楽しく撮影させてもらっていて。今回はボディスクラブということなので、いつもの衣装とは雰囲気も違って、少し肌が見えるような衣装を着させてもらっているので、新しい吉野北人を皆さんに見ていただけると思いますし、何よりもこの商品の良さが存分に詰まった映像になっていると思うので、仕上がりがとても楽しみです。
――AGARISMの印象は？
なんといっても香りがとてもいいのと、いろんな用途で使える。ボディスクラブとしても使えるし、バスソルトだったり、ボディソープとしても使えるので、皆さんのバスタイムがより楽しめる商品だと思います。
――ファンの皆さんへメッセージ
今回AGARISMのCMに出演させていただけて光栄に思います。僕も日々使わせていただいているので、夏に向けて(体を)鍛えつつ、いい体を皆さんにさらにお見せできるように頑張っていますので。皆さんも、しっかりとAGARISMで整えて、夏を迎えていただければと思います。これからもAGARISMよろしくお願いします！
【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人
新CMでは、吉野がリラックスした表情でベッドやソファでくつろぐ姿から始まり、シャワーシーンで実際にボディスクラブを使用する様子が描かれている。撮影後のインタビューでは、「いつもの衣装とは雰囲気も違って、少し肌が見えるような衣装を着させてもらっているので、新しい吉野北人を皆さんに見ていただけると思います」と爽やかな笑顔をみせた。
さらにファンへのメッセージとして、「夏に向けて(体を)鍛えつつ、いい体を皆さんにさらにお見せできるように頑張っていますので」と自信あふれる姿でコメントを寄せた。
■吉野北人 メイキングインタビュー
――AGARISMのCM撮影はいかがでしたか？
最初から本当に楽しく撮影させてもらっていて。今回はボディスクラブということなので、いつもの衣装とは雰囲気も違って、少し肌が見えるような衣装を着させてもらっているので、新しい吉野北人を皆さんに見ていただけると思いますし、何よりもこの商品の良さが存分に詰まった映像になっていると思うので、仕上がりがとても楽しみです。
――AGARISMの印象は？
なんといっても香りがとてもいいのと、いろんな用途で使える。ボディスクラブとしても使えるし、バスソルトだったり、ボディソープとしても使えるので、皆さんのバスタイムがより楽しめる商品だと思います。
――ファンの皆さんへメッセージ
今回AGARISMのCMに出演させていただけて光栄に思います。僕も日々使わせていただいているので、夏に向けて(体を)鍛えつつ、いい体を皆さんにさらにお見せできるように頑張っていますので。皆さんも、しっかりとAGARISMで整えて、夏を迎えていただければと思います。これからもAGARISMよろしくお願いします！