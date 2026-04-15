人気レースクイーンの央川かこ（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカコスチューム姿で開幕戦Vを報告した。

「SUPER GT 開幕戦はみごと36号車が優勝しました」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦のGT500クラス決勝レースで、担当の「auトムス」36号車の坪井翔／山下健太組（トヨタGRスープラ）が優勝したことを報告。

白＆オレンジのミニスカコスチューム姿の写真などをアップし「レースのほぼ半分をトップで走り抜いて本当にカッコよかった！4連覇に向けて最高のスタートが切れたからこのまま突っ走ってほしい 次戦の富士も36号車への熱い応援よろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「やっぱり女神」「美女」「綺麗で可愛い」「笑顔が素敵」「美しくて素敵です」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。