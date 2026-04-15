『人が辞めてくチームのリーダーが「よく口にする言葉」』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。AI時代の組織で必要とされるのは「スキルがある人」ではなく、社内や社外と上手に協力できる「協調性がある人」だと言われている。「チームで働くコツがわかった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

人が辞めていくチームでよく聞く「ある言葉」

人が辞めていくチームで飛び交う、共通する言葉がある。

「仕事なんだからやって」

「上からの指示だから」

「会社の方針だから仕方ない」

一見、もっともらしく聞こえる言葉だ。

しかし、こうした言葉が繰り返されるチームでは、メンバーの主体性が失われていく。

「納得していないけど、とりあえずやる」

「言われたからやるだけ」

「このチームで働く意味がわからない」

こうした状態が続くと、チームへの関与度は下がり、やがて離脱につながる。

「説得型」のリーダーほどチームを疲弊させる

他者とチームで働く際のコツをまとめた書籍『チームプレーの天才』では、こう指摘されている。

相手を巻き込もうとするとき、私たちはその思いの強さのあまり「説得モード」に入ってしまいがちです。

――『チームプレーの天才』（98ページ）より

さらに問題なのは、この状態でプロジェクトが進むと、メンバーが受け身になってしまうこと。

同書では、このような指摘もされている。

このような義務感や合理性を一方的に押し付けても、相手は心地よく動いてくれません。相手にしぶしぶ承諾してもらったとしても、その後、自分たちが弱い立場に置かれてしまい「お願いモード」「下請けポジション」でものごとを進めざるを得なくなることも。

――『チームプレーの天才』（99ページ）より

このように、リーダーとメンバーで「上下」のある関係になってしまうと、チームプレーはうまくいかない。

結果として、優秀な人ほど「このチームでは成長できない」と感じ、離れていく。

人が辞めないチームは「納得」で動いている

一方、チームをうまく運営しているリーダーは、「説得」ではなく「納得」を重視する。

『チームプレーの天才』では、次のように述べられている。

人は説得されると拒絶し、相手に対して優位に立とうとする生き物です。逆に、納得すると主体的かつ協力的に。

――『チームプレーの天才』（99ページ）より

つまり、チームを動かすために必要なのは、正論ではなく納得感だ。

すぐに動かそうとするのではなく、

・まず背景を共有する

・目的を説明する

・相手の意見を聞く

こうしたプロセスを経ることで、メンバーは自分の意思で動き始める。

『チームプレーの天才』でも、

相手が喜んで巻き込まれたくなる状況をいかに創るか。この初手が肝です。

――『チームプレーの天才』（99ページ）より

と指摘されている。

「やれ」と言うリーダーのもとから、人は辞めていく。

「なぜやるのか」を共有するリーダーのもとに、人は残る。

この違いが、チームの未来を大きく分けるのである。