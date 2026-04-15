防衛装備品の海外輸出拡大に向けて見直す防衛装備移転３原則と運用指針の政府原案が判明した。

殺傷力を持つ自衛隊法上の「武器」については輸出後も管理状況を確認し、輸出先からの他国やテロ組織などへの流出を防ぐ仕組みを盛り込んだ。政府は来週にも防衛装備移転３原則を閣議決定し、運用指針は国家安全保障会議（ＮＳＣ）９大臣会合で改定する。

複数の政府関係者が明らかにした。３原則案では、輸出促進の意義について「多くの同志国が共通の装備品を運用することは、生産・維持整備基盤を共有し、相互支援を可能にする」と強調した。輸出拡大による防衛産業の強化は「有事に必要な継戦能力を支える生産能力の確保」につながると指摘した。武器輸出をＮＳＣで決めた際、国会に通知することも明記した。

武器輸出後の管理強化に関しては、運用指針改定案で「管理状況の確認には必要な調査を行う」方針を示した。輸出先での横流し防止策や紛失時の対応などを確認し、現地調査が必要だと判断すれば、経済産業省など関係省庁の職員を派遣する方向だ。

政府は運用指針を改定し、輸出品目を救難・輸送・警戒・監視・掃海に限る「５類型」を撤廃し、殺傷力を持つ装備品を含め輸出を原則可能にする。護衛艦などの「武器」は輸出前にＮＳＣで審査し、輸出先は防衛装備品・技術移転協定の締結国（現在１７か国）に限る。自民党は１４日の総務会で３原則と運用指針の改定案を了承した。