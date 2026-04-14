１４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１１．４７ポイント（０．８２％）高の２５８７２．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６９．５５ポイント（０．８１％）高の８６７１．６１ポイントと反発した。売買代金は２３６７億７６００万香港ドル（約４兆８０８９億円）に拡大している（１３日は２０７９億９００万香港ドル）。

中東情勢を巡る過度な警戒感が薄れる流れ。週末にパキスタンで開催された米国とイランの和平協議は物別れに終わったものの、協議は継続しているとの見方が買い安心感につながった。外電が１４日、複数関係者の話として報じたところによると、米国とイランの交渉チームは今週、パキスタンに戻り、再協議する可能性がある。原油高騰の一服もプラス。日本時間１３日早朝の時間外取引で一時１０５米ドル／バレル台を付けていたＷＴＩ原油先物は、１４日の時間外取引では９５米ドル台に一時下げている。

ただ、上値は限定的。中国景気の持ち直し期待がやや後退している。１３日に発表された３月の金融統計では、人民元建て新規融資額が市場予想を下回り、マネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びが予想以上に前月から鈍化した。ほか、取引時間中に公表された貿易統計では、米ドル建て輸入が予想を上回ったものの、輸出は予想以上に前月から鈍化している。中国では今週１６日に、小売売上高や鉱工業生産などのほか、１〜３月期のＧＤＰ成長率が発表されるため、内容を見極めたいとするスタンスも強まった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が６．５％高、宅配サービスの京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）と中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）がそろって５．７％高と上げが目立った。

セクター別では、非鉄が高い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が９．７％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．１％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．８％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．３％ずつ上昇した。市況高が追い風。１４日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が高く推移している。

半導体セクターも急伸。愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が１１．４％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が９．０％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が６．６％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．８％高で引けた。昨夜の米株市場では、昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が９連騰し、史上最高値を連日で更新。香港市場にも買いが波及した。

半面、石油セクターは安い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が４．２％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が３．２％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が２．２％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が０．９％ずつ下落した。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９５％高の４０２６．６３ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、金融、医薬、素材、消費関連、自動株、インフラ関連なども買われた。半面、石油・石炭は安い。空運の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）