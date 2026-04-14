Mカップ・星宮すみれ、規格外のボディ披露
星宮すみれが、14日発売の『週刊SPA！』内の「グラビアン魂」に登場した。
【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季
Mカップの圧倒的超乳の持ち主である星宮。過去登場したグラドルたちと比較しても明らかに規格外と呼べるそのボディに、みうらじゅんとリリー・フランキーは感嘆の声を上げた。
■星宮すみれ
1997年、神奈川県生まれ。T153B130W85H108。Mカップの超乳グラドルとして、昨年デビュー。特技はフラダンスで、国内外大会出場経験あり。2ndイメージDVD『令和最強メガボディ』が発売されたばかり。
【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季
Mカップの圧倒的超乳の持ち主である星宮。過去登場したグラドルたちと比較しても明らかに規格外と呼べるそのボディに、みうらじゅんとリリー・フランキーは感嘆の声を上げた。
■星宮すみれ
1997年、神奈川県生まれ。T153B130W85H108。Mカップの超乳グラドルとして、昨年デビュー。特技はフラダンスで、国内外大会出場経験あり。2ndイメージDVD『令和最強メガボディ』が発売されたばかり。