フードトラックが今年も復活！バーガーキング「KING ON TOUR 2026」開催決定
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー』と、キンキンに冷えた『コカ·コーラ』の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。
バーガーキングは、日々全国各地から新規出店の希望を多数受けている。2019年5月末に全国で77店舗だったバーガーキングの国内店舗数は約7年間で273店舗増加し、約4.5倍の合計350店舗（※2026年4月14日（火）時点）にまで拡大してきた。今後も引き続き積極的な新規出店を計画しているが、全国の顧客から多くの出店要望が寄せられており、対応が追いついていない状況だ。
そこでバーガーキングは、まだ店舗がないエリアにも直火焼きの100％ビーフパティのおいしさを届けるため、フードトラックで全国各地を巡る。2026年は未上陸エリアから、第1弾として宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市を選定し出店する。山口県については、昨年フードトラックで下関市へ出店した実績があるが、今回は山口市への初上陸となる。
フードトラックでは、バーガーキングの人気商品『ワッパー チーズ』と限定販売メニュー『スパイシーBBQワッパー』の2種を提供する。セットのドリンクは『コカ·コーラ』と『コカ·コーラ ゼロ』の2種から選択可能だ。
『ワッパー チーズ』は、直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを重ね、レタス、トマト、オニオン、ピクルスを組み合わせ、マヨソースとケチャップで仕上げた王道の一品だ。
『スパイシーBBQワッパー』は、直火焼きの100％ビーフパティに野菜とピクルスを重ね、「ブルズアイ BBQソース」と、唐辛子・ニンニク・豆板醤を効かせた特製旨辛スパイシーソースを組み合わせたダブルソース仕様の限定メニューだ。
さらに、フードトラック限定特典として、『ワッパー チーズ』『スパイシーBBQワッパー』いずれかのセット購入ごとに、出店地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。
フードトラックでの販売は1日300〜400セット限定を予定しており、売り切れ次第終了となる。また、混雑時には提供まで時間を要する場合がある。
バーガーキングの店舗が近くにない地域の人々にとって、本ツアーは直火焼きの100％ビーフパティによる『ワッパー』と冷えた『コカ·コーラ』の組み合わせを体験できる貴重な機会だ。
現在、7月以降の出店先も検討中であり、第2弾は6月頃の発表を予定している。
■バーガーキングのおいしさの秘密
〇『ワッパー』とは
バーガーキングの看板商品で、一般的なハンバーガーの約1.4倍のサイズを誇る大型バーガーだ。直火焼きの100％ビーフパティに野菜とピクルスを重ね、セサミバンズでサンドし、マヨソースとケチャップで仕上げている。肉の旨味と食事としての満足感が特徴だ。
〇直火焼きの100％ビーフパティ
独自のブロイラーで直接火にかける「直火焼き方式（Flame-Grilled）」を採用している。余分な脂を落としつつ肉汁を閉じ込め、ジューシーかつスモーキーな味わいを実現している。
〇商品概要
商品名：ワッパーチーズ＋『コカ·コーラ』or『コカ·コーラゼロ』
価格：1,000円
特典：地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」
商品名：スパイシーBBQワッパー＋『コカ·コーラ 』or『コカ·コーラ ゼロ』
価格：1,000円
特典：地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」
〈注意事項／利用条件〉
※多くの来場者が並んだ場合、整理券を配布する。配布の有無および配布時間は、並び人数の状況を見て判断する。
※整理券の配布を行う場合、【前半 11:00〜】と【後半 15:30〜】の2回実施する。
※在庫分の整理券配布をもって販売終了となる。あらかじめ了承されたい。
※『ワッパー チーズ』『スパイシーBBQワッパー』いずれかのセット購入ごとに、地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。
※セットには『コカ·コーラ』または『コカ·コーラ ゼロ』が付属する。
※単品での注文は受け付けていない。
※デリバリー・ピックアップ注文には対応していない。
※予約販売は行っていない。
※カスタマイズには対応していない（アレルギー等による具材抜きは従来通り対応する）。
※混雑状況により、提供まで時間を要する場合がある。あらかじめ了承されたい。
※より多くの来場者に購入いただくため、1会計あたり3セットまでの購入制限を設けている。
※1日300〜400セット限定での販売とし、売り切れ次第終了となる。
※会場により販売数が変更となる場合がある。
※価格はすべて税込表示である。
※開催日によって販売時間帯が異なる。
※天候等の状況により販売を中止する場合がある。
※キャンペーン内容の変更により、予告なく商品仕様や価格が変更となる場合がある。
※クーポンおよびその他割引サービスは利用できない。
※画像はイメージである。
※Coca-Colaおよびコカ·コーラはThe Coca-Cola Companyの登録商標である。
■特典
バーガーキングのフードトラックにて、『ワッパー チーズ』『スパイシーBBQワッパー』いずれかのセット購入ごとに、地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定であり、なくなり次第終了となる。
※事前の取り置きには対応していない。
※画像はイメージである。
■バーガーキング 公式サイト
■バーガーキング フードトラック「KING ON TOUR 2026」公式サイト
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そこでバーガーキングは、まだ店舗がないエリアにも直火焼きの100％ビーフパティのおいしさを届けるため、フードトラックで全国各地を巡る。2026年は未上陸エリアから、第1弾として宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市を選定し出店する。山口県については、昨年フードトラックで下関市へ出店した実績があるが、今回は山口市への初上陸となる。
フードトラックでは、バーガーキングの人気商品『ワッパー チーズ』と限定販売メニュー『スパイシーBBQワッパー』の2種を提供する。セットのドリンクは『コカ·コーラ』と『コカ·コーラ ゼロ』の2種から選択可能だ。
『ワッパー チーズ』は、直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを重ね、レタス、トマト、オニオン、ピクルスを組み合わせ、マヨソースとケチャップで仕上げた王道の一品だ。
『スパイシーBBQワッパー』は、直火焼きの100％ビーフパティに野菜とピクルスを重ね、「ブルズアイ BBQソース」と、唐辛子・ニンニク・豆板醤を効かせた特製旨辛スパイシーソースを組み合わせたダブルソース仕様の限定メニューだ。
さらに、フードトラック限定特典として、『ワッパー チーズ』『スパイシーBBQワッパー』いずれかのセット購入ごとに、出店地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。
フードトラックでの販売は1日300〜400セット限定を予定しており、売り切れ次第終了となる。また、混雑時には提供まで時間を要する場合がある。
バーガーキングの店舗が近くにない地域の人々にとって、本ツアーは直火焼きの100％ビーフパティによる『ワッパー』と冷えた『コカ·コーラ』の組み合わせを体験できる貴重な機会だ。
現在、7月以降の出店先も検討中であり、第2弾は6月頃の発表を予定している。
■バーガーキングのおいしさの秘密
〇『ワッパー』とは
バーガーキングの看板商品で、一般的なハンバーガーの約1.4倍のサイズを誇る大型バーガーだ。直火焼きの100％ビーフパティに野菜とピクルスを重ね、セサミバンズでサンドし、マヨソースとケチャップで仕上げている。肉の旨味と食事としての満足感が特徴だ。
〇直火焼きの100％ビーフパティ
独自のブロイラーで直接火にかける「直火焼き方式（Flame-Grilled）」を採用している。余分な脂を落としつつ肉汁を閉じ込め、ジューシーかつスモーキーな味わいを実現している。
〇商品概要
商品名：ワッパーチーズ＋『コカ·コーラ』or『コカ·コーラゼロ』
価格：1,000円
特典：地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」
商品名：スパイシーBBQワッパー＋『コカ·コーラ 』or『コカ·コーラ ゼロ』
価格：1,000円
特典：地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」
〈注意事項／利用条件〉
※多くの来場者が並んだ場合、整理券を配布する。配布の有無および配布時間は、並び人数の状況を見て判断する。
※整理券の配布を行う場合、【前半 11:00〜】と【後半 15:30〜】の2回実施する。
※在庫分の整理券配布をもって販売終了となる。あらかじめ了承されたい。
※『ワッパー チーズ』『スパイシーBBQワッパー』いずれかのセット購入ごとに、地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。
※セットには『コカ·コーラ』または『コカ·コーラ ゼロ』が付属する。
※単品での注文は受け付けていない。
※デリバリー・ピックアップ注文には対応していない。
※予約販売は行っていない。
※カスタマイズには対応していない（アレルギー等による具材抜きは従来通り対応する）。
※混雑状況により、提供まで時間を要する場合がある。あらかじめ了承されたい。
※より多くの来場者に購入いただくため、1会計あたり3セットまでの購入制限を設けている。
※1日300〜400セット限定での販売とし、売り切れ次第終了となる。
※会場により販売数が変更となる場合がある。
※価格はすべて税込表示である。
※開催日によって販売時間帯が異なる。
※天候等の状況により販売を中止する場合がある。
※キャンペーン内容の変更により、予告なく商品仕様や価格が変更となる場合がある。
※クーポンおよびその他割引サービスは利用できない。
※画像はイメージである。
※Coca-Colaおよびコカ·コーラはThe Coca-Cola Companyの登録商標である。
■特典
バーガーキングのフードトラックにて、『ワッパー チーズ』『スパイシーBBQワッパー』いずれかのセット購入ごとに、地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定であり、なくなり次第終了となる。
※事前の取り置きには対応していない。
※画像はイメージである。
■バーガーキング 公式サイト
■バーガーキング フードトラック「KING ON TOUR 2026」公式サイト
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