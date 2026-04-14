東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

貿易収支（3月）11:55

結果 511.3億ドル

予想 1075.5億ドル 前回 909.8億ドル



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米国とイランが2回目の対面交渉について協議中

停戦期限が切れる前にイスラマバードで協議再開を目指す



イラン大統領「米国との和平交渉を継続する用意がある」表明

イランはいかなるシナリオにも対応する万全の準備ができている

永続的合意求めたが米国の過剰要求と政治的意思の欠如が合意阻んだ



サウジアラビアが米国にホルムズ海峡封鎖を解除するよう強く求める

イランがバブ・エル・マンデブ海峡閉鎖という報復措置を取る可能性

湾岸諸国は米国に海峡封鎖ではなく協議を通じて解決するよう求める



レバノン親イラン組織ヒズボラ

レバノン・イスラエル間のいかなる合意にも従わない

敵との交渉結果に関心もなければ気にも留めていない



【豪州】

ハウザー豪中銀副総裁

豪中銀は現在の金利水準が適切であるとの確信をまだ持てない

インフレ引き下げるには金利を適切な水準まで引き上げる必要がある

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